Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm

Sáng 10/10, tại di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Lễ hội Katê của đồng bào Chăm năm 2026.

Lễ hội là dịp để đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn thực hành các nghi lễ truyền thống, tưởng nhớ công lao các vị vua, tiền nhân và tổ tiên, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an.

Trong chương trình khai mạc, các nghệ sĩ biểu diễn dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống của người Chăm. Sau đó, đại biểu, người dân và du khách tham gia nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính, dâng trầm.

Phát biểu chào mừng, ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, những năm qua, tỉnh quan tâm bảo tồn di tích, hỗ trợ tổ chức lễ hội truyền thống, khuyến khích truyền dạy văn hóa dân gian và duy trì nghề thủ công truyền thống. Công tác bảo tồn văn hóa được gắn với phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Trước đó, ngày 9/10, các hoạt động mở đầu lễ hội diễn ra tại tháp Pô Sah Inư, gồm rước y trang, dâng trầm, cầu an, múa mừng và thỉnh mời thần linh.

Phần hội có thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và cổ bồng, cùng chương trình giao lưu văn nghệ dân gian Chăm.

Trong ngày khai mạc, người dân và du khách còn có thể theo dõi các trò chơi dân gian như đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đập niêu; tìm hiểu nghề thủ công và thưởng thức ẩm thực Chăm.

Lễ hội thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương và du khách quốc tế.

Từ ngày 8 đến 15/10, tại di tích tháp Pô Sah Inư diễn ra các triển lãm chuyên đề về bảo vật quốc gia, dấu ấn khảo cổ văn hóa Chăm Lâm Đồng và di sản văn hóa Chăm, giới thiệu hiện vật, tư liệu gắn với lịch sử và đời sống văn hóa của cộng đồng.

Sau các hoạt động tại tháp Pô Sah Inư, chương trình Katê tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm ở xã Bắc Bình trong hai ngày 11 và 12/10. Các hoạt động dự kiến gồm nghi lễ cúng mừng Katê, thi viết chữ Chăm, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm gốm, dệt thổ cẩm, làm bánh gừng truyền thống.

Lễ hội Katê là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Các hoạt động góp phần duy trì phong tục, nghệ thuật dân gian và nghề thủ công truyền thống, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa Chăm đến người dân, du khách.

Toàn cảnh Lễ hội Katê tại Lâm Đồng.