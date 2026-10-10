Lâm Đồng: Khai mạc Lễ hội Katê của người Chăm

Khai mạc Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại Di tích tháp Pô Sah Inư

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường; chức sắc tôn giáo, trí thức, nghệ nhân người Chăm, cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Lễ hội Katê của người Chăm Lâm Đồng năm nay được tổ chức với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, sẽ diễn ra từ ngày 9-12.10, tại Di tích tháp Pô Sah Inư và Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (xã Bắc Bình).

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự lễ Khai mạc

Phát biểu tại lễ Khai mạc, ông Tôn Thiện San – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong bức tranh văn hóa đa dạng ấy, đồng bào Chăm là một cộng đồng có bề dày lịch sử, với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của tỉnh nhà.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lễ hội

“Lễ hội Katê hôm nay không chỉ là ngày hội văn hóa, tín ngưỡng thiêng liêng của đồng bào Chăm mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là dịp để giới thiệu đến nhân dân và du khách những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa và cùng nhau xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ông San nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc là nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính. Đặc biệt, Đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư được thực hiện với các nghi thức truyền thống như mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục bệ thờ và lễ cúng tạ ơn nữ thần, các vị thần linh, ông bà, tổ tiên.

Nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính được thực hiện trang trọng

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa dân gian Chăm cũng được tổ chức như hội thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng dâng tế nữ thần Pô Sah Inư; chương trình nghệ thuật dân gian với các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống và các trò chơi dân gian.

Thiếu nữ Chăm trình diễn những điệu múa truyền thống của dân tộc mình dưới chân tháp Pô Sah Inư

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được tổ chức như: Trưng bày, triển lãm “Bảo vật quốc gia và dấu ấn khảo cổ văn hóa Chăm Lâm Đồng” tại Di tích tháp Pô Sah Inư; triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm”; trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm và giới thiệu ẩm thực, đặc sản của người Chăm.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội

Trong khi đó, các hoạt động của lễ hội tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12.10, gồm nghi lễ cúng mừng Katê theo tập tục truyền thống của người Chăm tại gian thờ thần Shiva; hội thi viết chữ Chăm truyền thống; trò chơi dân gian, trình diễn nghề thủ công, giới thiệu bánh gừng truyền thống và chương trình văn nghệ dân gian Chăm; triển lãm chuyên đề “Sắc màu văn hóa Chăm”.

Nhiều hoạt động hưởng ứng diễn ra trong thời gian diễn ra lễ hội

Ngoài ra, các hoạt động khác như tham quan nhà trưng bày, đền thờ Pô Nit và làng gốm Chăm Bình Đức cũng được tổ chức nhằm giới thiệu sâu hơn những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của cộng đồng Chăm đến Nhân dân và du khách.