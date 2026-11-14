Lâm Đồng khai mạc Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bìa phải) cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Tối 14/11, tại quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ khai mạc Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đồng chí: Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái); Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bên phải) tham dự lễ khai mạc

Chương trình có sự tham gia của Lâm Đồng Band, Meteora Band đến từ Mỹ, Horizon Band đến từ Pháp và ban nhạc Ngũ Cung của Việt Nam, cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên múa.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO nhấn mạnh, âm nhạc là một phần bản sắc của Đà Lạt, là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa địa phương với thế giới.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc lễ hội

Việc Đà Lạt được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc năm 2023 vừa ghi nhận những giá trị văn hóa, tiềm năng sáng tạo, vừa đặt ra trách nhiệm phát huy vai trò của âm nhạc trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Festival được tổ chức nhằm cụ thể hóa các cam kết của Đà Lạt với UNESCO, quảng bá văn hóa, con người và du lịch Lâm Đồng đến bạn bè trong nước, quốc tế. Thông qua sự kiện, tỉnh mong muốn tạo không gian để nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng giao lưu, chia sẻ, cùng sáng tạo trên nền tảng di sản âm nhạc của địa phương.

Với Đà Lạt, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là bản sắc đô thị, là nguồn cảm hứng và cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa địa phương với thế giới. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bìa phải) và đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) tặng hoa cho các ban nhạc biểu diễn trong đêm khai mạc lễ hội

Điểm đặc biệt của Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang là sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Lâm Đồng - Tây Nguyên với âm nhạc đương đại và quốc tế; giữa di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ với những xu hướng sáng tạo mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu 3 thông điệp được gửi gắm qua Festival: âm nhạc là cầu nối văn hóa và hữu nghị; sáng tạo phải bắt nguồn từ bản sắc; âm nhạc phải gắn với cộng đồng và phát triển bền vững. Trong đó, việc trân trọng, gìn giữ di sản âm nhạc Tây Nguyên cần đi cùng khuyến khích đổi mới để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Sự tham gia của người dân, cơ hội dành cho nghệ sĩ và những giá trị thực tiễn là thước đo trong xây dựng thành phố sáng tạo.

Lâm Đồng Band đã mở màn lễ hội bằng những tiết mục đậm chất Tây Nguyên

Tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Festival góp phần hình thành sản phẩm du lịch âm nhạc đặc trưng, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển hệ sinh thái sáng tạo. Đồng chí Đinh Văn Tuấn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của UNESCO, các cơ quan Trung ương, các thành phố sáng tạo, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng trong quá trình thực hiện mục tiêu này.

Từ cao nguyên Lang Biang đại ngàn, chúng tôi xin gửi đến bạn bè gần xa thông điệp về một Lâm Đồng giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và luôn rộng mở với những kết nối mới. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Những nét văn hóa Tây Nguyên được Lâm Đồng Band giới thiệu đến khán giả trong và ngoài nước

Sau nghi thức khai mạc, quảng trường Lâm Viên như bùng cháy với những tiết mục sôi động và không gian âm nhạc đa sắc màu. Tiếng cồng chiêng, âm sắc nhạc cụ dân tộc hòa cùng giọng hát và những điệu múa mang bản sắc Tây Nguyên, mở đầu đêm diễn bằng những giai điệu về buôn làng, quê hương.

Các ban nhạc nước ngoài mang đến những ca khúc sôi động

Từ âm hưởng đại ngàn, chương trình chuyển sang nhịp điệu rock sôi động với những giai điệu pop, rock quốc tế rồi trở về với chất liệu dân gian Việt Nam trong các tiết mục của Ngũ Cung. Sự nối tiếp giữa các phong cách biểu diễn tạo nên không khí giao lưu âm nhạc, đưa những sắc thái văn hóa khác nhau cùng hội tụ trên sân khấu.

Lâm Đồng Band mở đầu bằng các tiết mục “Vui buôn làng”, “Tuyền Lâm em” và liên khúc “Tít lau ra - Ngọn lửa cao nguyên - Bài ca quê hương”, với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian và diễn viên múa.

Các ca sĩ cháy hết mình với khán giả trong đêm khai mạc Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026

Tiếp nối âm hưởng Tây Nguyên là phần trình diễn của Meteora Band với các ca khúc rock như “Papercut”, “Numb”, “In the end”. Horizon Band mang đến những sắc màu pop, rock qua các tác phẩm “Smooth”, “Yellow”, “Viva La Vida”.

Ban nhạc Ngũ Cung giới thiệu sự kết hợp giữa rock và chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam qua các tiết mục “Đón em trở về”, “Cướp vợ người Mông”, “Cô đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về”. Chương trình còn kết hợp công nghệ Mapping 3D và Hologram trong các màn trình diễn, tạo thêm cách tiếp cận nghệ thuật cho khán giả.

Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026 thu hút đông đảo người dân tham dự, cổ vũ

Các khán giả hòa mình vào các tiết mục trong đêm khai mạc Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026

Các khán giả hòa mình vào các tiết mục trong đêm khai mạc Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026

Thông qua Festival, Lâm Đồng kỳ vọng âm nhạc sẽ trở thành “đại sứ” kết nối Đà Lạt, Lâm Đồng với bạn bè trong nước và quốc tế, lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, thân thiện và sáng tạo. Từ sự kết nối ấy, địa phương hướng tới mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế và phát triển những sản phẩm du lịch mang dấu ấn âm nhạc.

Khoảnh khắc cả ca sĩ và khán giả cùng cháy trong tình yêu nhạc Rock

Du khách người nước ngoài giao lưu cùng với ca sĩ trong đêm khai mạc Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026

Một du khách người nước ngoài đung đưa theo nhịp nhạc, hòa mình vào những giai điệu rock đầy cuốn hút.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng tại chương trình