Nghi thức khai mạc Chương trình giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc 2026

Dự lễ khai mạc có đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự khai mạc chương trình

Về phía Hàn Quốc có ông Hwang Myeong-seok, Phó Tỉnh trưởng phụ trách hành chính tỉnh Gyeongsangbuk; cùng đại diện các tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc. Chương trình còn có sự tham dự của đại diện các địa phương trong nước, đông đảo doanh nghiệp, nghệ sĩ, người dân và du khách.

Các đại biểu Hàn Quốc dự khai mạc chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp 2 nước tiếp tục tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng và cùng phát triển.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai mạc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khẳng định, sau hợp nhất, Lâm Đồng có không gian phát triển mới rộng lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã quan tâm, đầu tư và hợp tác hiệu quả tại địa phương.

Tỉnh mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh mà tiếp tục phát triển thành những mối quan hệ đối tác lâu dài, chương trình hợp tác cụ thể và các dự án mang lại lợi ích thiết thực.

Với thế mạnh về thiên nhiên, khí hậu và tài nguyên du lịch của Lâm Đồng khi kết hợp với kinh nghiệm, công nghệ và năng lực của các đối tác Hàn Quốc sẽ tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng, sức cạnh tranh cao, nhất là trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và dịch vụ chất lượng cao. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Trong đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Muôn sắc giao hòa” mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và trình diễn thời trang, tạo không khí sôi động và giàu sắc màu văn hóa.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc diễn ra với chủ đề: “Muôn sắc giao hòa”

Mở đầu chương trình là tiết mục nghệ thuật mashup “Việt Nam quê hương tôi - Arirang”. Những giai điệu quen thuộc của 2 quốc gia hòa quyện trong không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Giữa cao nguyên Đà Lạt, âm hưởng âm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc cùng ngân vang, gợi lên sự gần gũi, giao thoa giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và trình diễn thời trang

Những tiết mục múa được dàn dựng công phu, cùng sự hòa quyện giữa giai điệu truyền thống và âm hưởng hiện đại, góp phần tạo nên không khí tươi vui, sôi động, đưa văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ điệu, trang phục truyền thống và những sắc màu đương đại tạo nên không gian giao lưu cởi mở, giúp công chúng có thêm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc ngay giữa cao nguyên Đà Lạt.

Tiết mục múa "Vũ điệu cồng chiêng" chào mừng chương trình

Với ý nghĩa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chương trình diễn ra trong 5 ngày (từ 20 - 24/11) với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, K-V Expo giới thiệu hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, trưng bày các sản phẩm thuộc lĩnh vực làm đẹp, y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe và nông sản công nghệ cao.

Tiết mục múa "Huyền thoại sinh tồn" mang dấu ấn của văn hóa Chăm

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi 5 đêm biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và nhóm nhạc 2 nước. Các hoạt động trình diễn thời trang, lễ hội ẩm thực đường phố, biểu diễn âm nhạc đường phố (busking) và đêm nhạc hội EDM hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân, du khách.

Tiết mục múa "Huyền thoại sinh tồn" mang dấu ấn của văn hóa Chăm

Bên cạnh hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình còn tổ chức giải chạy quốc tế “Vì Đà Lạt xanh” với các nội dung Cool Race 1.5°C và Family Run, thu hút hơn 3.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Giải chạy có 4 cự ly: 1,5 km, 5 km, 10 km và 21 km, với cung đường vòng quanh hồ Xuân Hương, hướng đến lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Tiết mục trình diễn thời trang tại lễ khai mạc

Trong 5 ngày diễn ra, sự kiện dự kiến thu hút hơn 200 ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm; tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trong 10 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón gần 21 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, tăng 11,14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 15,32%; doanh thu du lịch đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng 23,71%.

Đông đảo người dân, du khách theo dõi chương trình tại quảng trường Lâm Viên

Đông đảo người dân, du khách theo dõi chương trình tại quảng trường Lâm Viên

Thông qua chuỗi hoạt động kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa, Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc, quảng bá hình ảnh điểm đến và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch, dịch vụ của tỉnh.