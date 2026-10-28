Lâm Đồng khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ công an

Quang cảnh lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Vĩnh Phúc nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Khóa học không chỉ giúp học viên hoàn thiện trình độ lý luận mà còn góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc phát biểu khai giảng

Lớp học được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh, tạo điều kiện để học viên học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác.

Theo kế hoạch, khóa học kéo dài 6 tháng. Học viên nghiên cứu các nội dung theo chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị hiện hành. Riêng phần kiến thức về thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành và kiến thức bổ trợ được thực hiện theo khung chương trình do Bộ Công an ban hành.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng

Giao nhiệm vụ cho học viên, Thượng tá Nguyễn Thị Bích Xuân đề nghị mỗi cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc, bảo đảm thời gian học tập.

Đồng thời, mỗi học viên cần xem quá trình học tập là cơ hội tự soi, tự sửa, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và phương pháp công tác.

Thượng tá Nguyễn Thị Bích Xuân, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đề nghị mỗi cán bộ tham gia cần phát huy tinh thần trách nhiệm

Khóa học góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.