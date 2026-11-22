Lãnh đạo Học viện tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, các giảng viên và 77 học viên tham dự lễ khai giảng lớp đào tạo

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Bốn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, cho biết việc tổ chức lớp đào tạo tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người có bằng cử nhân luật tiếp cận chương trình đào tạo nghề luật sư, nhất là những người đang sinh sống, làm việc tại Lâm Đồng và các địa phương lân cận.

Chương trình đào tạo nghề luật sư không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn chú trọng rèn luyện kỹ năng hành nghề, khả năng xử lý tình huống và đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, học viên cần chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thực hành để vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc sau khi hoàn thành khóa học.

Ông Nguyễn Văn Bốn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 được tổ chức theo hình thức học vào thứ bảy và chủ nhật với chương trình đào tạo được triển khai theo hệ thống tín chỉ. Học viên phải tích lũy 36 tín chỉ, gồm 26 tín chỉ bắt buộc với 7 môn học và một học phần thực tập; 6 tín chỉ tự chọn tương ứng 2 môn học.

Điểm đáng chú ý là chương trình không tổ chức thi tốt nghiệp. Học viên được xét công nhận tốt nghiệp khi tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định.

Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng với 77 học viên tham gia

Trong quá trình đào tạo, Học viện Tư pháp sẽ lựa chọn đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn tham gia giảng dạy. Các phương pháp nghiên cứu hồ sơ, giải quyết tình huống và thực hành đóng vai được chú trọng nhằm giúp học viên tiếp cận sát hơn với hoạt động hành nghề luật sư.

Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm tại lễ khai giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng