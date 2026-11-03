Lâm Đồng khắc phục sạt lở trên đèo Prenn, quốc lộ 28

Video: Khắc phục hậu quả sạt lở trên đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại đèo Prenn (trên quốc lộ 20, phường Xuân Hương – Đà Lạt), cơ quan chức năng đã rào chắn 2 làn đường (lưu thông 2 làn còn lại) với chiều dài khoảng 200m để khắc phục hậu quả sạt lở đoạn Km225+250.

Cơ quan chức năng rào chắn 2 làn để khắc phục sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phía trên sườn đồi cao, 3 máy múc khẩn trương đào, hạ mái taluy dương khu vực sạt lở. Đất đá san gạt xuống mặt đường, sau đó được dọn dẹp, di chuyển khỏi hiện trường.

Máy múc đào, hạ mái taluy dương khu vực sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cũng tại vị trí trên, đơn vị thi công đã chặt những cây thông có nguy cơ ngã đổ, lấy mặt bằng để hạ tải khối đất đá rất lớn trên phía taluy dương cao hàng chục mét.

Nhiều tảng đá lớn được hạ từ mái taluy. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tại khu vực trên, mái taluy đào có chiều cao khoảng 20-25m, chiều dài khoảng 120m, địa chất xen lẫn đá mồ côi đã mất ổn định tổng thể, xuất hiện sạt lở khi xảy ra trời mưa.

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tháng 9-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường đèo Prenn, phường Xuân Hương – Đà Lạt do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài (trong tháng 8 và 9-2026), gây sạt trượt đất, đá thường xuyên tại nhiều vị trí.

Cơ quan chức năng để bảng cảnh báo từ xa hướng dẫn người đi đường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Còn tại quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực xảy ra sạt trượt, sụt lún nền đường tiềm ẩn nguy cơ chia cắt giao thông.

Quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà tiếp tục sụt lún

Tại hiện trường, các vết nứt, lún đang có dấu hiệu gia tăng so với những ngày trước đó. Để đảm bảo an toàn, đẩy nhanh công tác khắc phục sạt lở, cơ quan chức năng đã rào chắn, cấm tất cả phương tiện lưu thông qua khu vực trên.

Phía mái taluy dương sạt trượt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, trong điều kiện thời tiết còn phức tạp, tình trạng sạt lở chưa ổn định, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là cần thiết để tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông trước mắt và lâu dài.