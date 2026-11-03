Lâm Đồng khắc phục sạt lở trên đèo Prenn, quốc lộ 28
Ghi nhận trong ngày 3-11, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương khắc phục hậu quả do sạt lở trên các tuyến quốc lộ quan trọng tại địa phương.
Tại đèo Prenn (trên quốc lộ 20, phường Xuân Hương – Đà Lạt), cơ quan chức năng đã rào chắn 2 làn đường (lưu thông 2 làn còn lại) với chiều dài khoảng 200m để khắc phục hậu quả sạt lở đoạn Km225+250.
Phía trên sườn đồi cao, 3 máy múc khẩn trương đào, hạ mái taluy dương khu vực sạt lở. Đất đá san gạt xuống mặt đường, sau đó được dọn dẹp, di chuyển khỏi hiện trường.
Cũng tại vị trí trên, đơn vị thi công đã chặt những cây thông có nguy cơ ngã đổ, lấy mặt bằng để hạ tải khối đất đá rất lớn trên phía taluy dương cao hàng chục mét.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tại khu vực trên, mái taluy đào có chiều cao khoảng 20-25m, chiều dài khoảng 120m, địa chất xen lẫn đá mồ côi đã mất ổn định tổng thể, xuất hiện sạt lở khi xảy ra trời mưa.
Tháng 9-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường đèo Prenn, phường Xuân Hương – Đà Lạt do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài (trong tháng 8 và 9-2026), gây sạt trượt đất, đá thường xuyên tại nhiều vị trí.
Còn tại quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực xảy ra sạt trượt, sụt lún nền đường tiềm ẩn nguy cơ chia cắt giao thông.
Tại hiện trường, các vết nứt, lún đang có dấu hiệu gia tăng so với những ngày trước đó. Để đảm bảo an toàn, đẩy nhanh công tác khắc phục sạt lở, cơ quan chức năng đã rào chắn, cấm tất cả phương tiện lưu thông qua khu vực trên.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, trong điều kiện thời tiết còn phức tạp, tình trạng sạt lở chưa ổn định, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là cần thiết để tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông trước mắt và lâu dài.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-dong-khac-phuc-sat-lo-tren-deo-prenn-quoc-lo-28-post879775.html