Lâm Đồng: khắc phục hậu quả mưa lũ trên quốc lộ 55

Sáng 7/10, UBND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 55 qua địa bàn, đảm bảo phương tiện lưu thông.

Công an xã La Dạ hỗ trợ khắc phục sạt lở.

Trước đó, tối 6/10, mưa lớn kéo dài tại khu vực khiến đoạn Quốc lộ 55 qua thôn Đaguri, xã La Dạ xảy ra sạt lở. Tại một số vị trí, đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, cây xanh ngã đổ, chắn ngang tuyến khiến việc đi lại bị ảnh hưởng.

Đất đá, cây cối đổ xuống đường được các phương tiện cào dọn khai thông.

Công an xã La Dạ đã phân công lực lượng chốt chặn, điều tiết giao thông tại các điểm bị ảnh hưởng. Đồng thời, lực lượng chức năng huy động phương tiện đến hiện trường để cào dọn đất đá, cây ngã đổ khỏi mặt đường.

Cây cối đổ xuống đường sau mưa lũ.

Sau khoảng 2 giờ khắc phục, các điểm sạt lở được xử lý, mặt đường thông thoáng trở lại, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông.