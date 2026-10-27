Lâm Đồng kết nối vùng, thúc đẩy thương mại điện tử gắn với xuất khẩu

Ngày 27/10, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị kết nối vùng trong phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm Lâm Đồng năm 2026, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ.

Quang cảnh hội nghị.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường số

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ; đồng thời hỗ trợ quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Theo ông Tài, trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, các nền tảng trực tuyến, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, logistics và thanh toán số đang mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với Lâm Đồng, địa phương có nguồn nông sản phong phú, nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, việc ứng dụng thương mại điện tử có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những cơ hội này, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, cải thiện hoạt động tiếp thị trực tuyến và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Việc phát triển thương mại điện tử cũng cần sự kết nối đồng bộ giữa nhà sản xuất, nền tảng bán hàng, đơn vị vận chuyển, logistics và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức bố trí 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ. Trong đó, 36 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Lâm Đồng và các địa phương, trong đó có Đắk Lắk; 14 doanh nghiệp cung cấp giải pháp trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển đổi số, thanh toán số, logistics và dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng tại chương trình.

Bên cạnh đó, 13 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia các phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Hoạt động này tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Các hoạt động kết nối cung cầu số, trưng bày sản phẩm và triển lãm trực tuyến cũng được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin, hình ảnh sản phẩm, ứng dụng công nghệ hình ảnh 360 độ và tìm kiếm đối tác kinh doanh. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận các giải pháp phù hợp với quy mô, nguồn lực và nhu cầu thực tế.

Thu hẹp khoảng cách thương mại điện tử giữa các địa phương

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn An Sơn, Thư ký Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia thuộc Bộ Công Thương cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, thương mại điện tử Việt Nam hướng đến mục tiêu doanh số chiếm 20% tổng mức bán lẻ và 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các nền tảng thương mại điện tử.

Cùng với đó, ngành Công Thương đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển thương mại điện tử giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với các địa phương khác, từng bước đưa tỷ trọng từ mức 70/30 hiện nay về 50/50 vào năm 2030.

Ông Nguyễn An Sơn, Thư ký Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia (Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Sơn, Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển thương mại điện tử nhờ nguồn nông sản phong phú, các sản phẩm OCOP, tiềm năng kinh tế biển và du lịch. Đây là cơ sở để địa phương phát triển các ngành hàng chủ lực, kết hợp quảng bá sản phẩm với du lịch, đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới và nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác những lợi thế này, ông Sơn đề xuất Lâm Đồng nghiên cứu xây dựng trung tâm kết nối thương mại điện tử, làm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp logistics, vận chuyển, nền tảng bán hàng và tư vấn xuất khẩu. Theo đề xuất, đầu mối kết nối này có thể góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi số, lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, chương trình kết nối tại Lâm Đồng được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến tăng cường liên kết giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng nhà sản xuất. Đáng chú ý, phiên kết nối doanh nghiệp B2B theo hình thức 1:1 có sự tham gia của gần 15 đơn vị cung cấp giải pháp và gần 60 nhà sản xuất. Tại đây, doanh nghiệp được tư vấn trực tiếp về nền tảng, phương thức vận hành và ứng dụng thương mại điện tử phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện VECOM khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Theo ông Khanh, sau sáp nhập, Lâm Đồng có dư địa lớn để phát triển sản phẩm nhờ sự đa dạng về đặc sản, sản vật địa phương và giá trị văn hóa. Việc kết nối trực tiếp giúp các đơn vị cung cấp giải pháp hiểu rõ hơn về quy mô, nguồn lực của từng doanh nghiệp, từ đó tư vấn phương án phù hợp, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về nhân lực, kiến thức và tài chính.

Đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, các nền tảng như Shopee, Alibaba cùng các đơn vị logistics có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những kênh này, doanh nghiệp cần được đánh giá năng lực, tư vấn phương án triển khai và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng nhóm sản phẩm, thị trường mục tiêu. Ông Khanh bày tỏ mong muốn UBND tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là Sở Công Thương, tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên nền tảng số và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại hội nghị đã diễn ra 6 phiên toạ đàm gồm: Chính sách của chính phủ đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát tiển thương mại điện tử và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm; Các chính sách, chương trình đồng hành cùng nông sản, sản phẩm OCOP, tỉnh Lâm Đồng; Giải pháp quảng cáo số đa kênh giúp mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP và nông sản Lâm Đồng; Xuất khẩu sản phẩm Lâm Đồng qua nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới; Tăng trưởng kinh doanh với Website thương mại điện tử cho doanh nghiệp Lâm Đồng và phiên toạ đàm về giải pháp logistics, kho vận, chuyển phát cho sản phẩm đặc thù và mở rộng thị trường xuyên biên giới.

Thông qua hội nghị, việc kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất, nền tảng thương mại điện tử và đơn vị cung cấp dịch vụ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác thực chất. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp địa phương từng bước chuyển đổi phương thức kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm và tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các kênh thương mại điện tử.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại hội nghị:

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn An Sơn, Thư ký Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia (trái) và ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Các diễn giả chia sẻ tại chương trình.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tham quan các sản phẩm được trưng bày tại chương trình.

50 gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tại chương trình.

Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

13 doanh nghiệp tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, quảng bá và bán hàng trực tuyến tại chương trình.

Ông Mai Mạnh Toàn (cà vạt đen), Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tham gia hội nghị.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.

Dự kiến, ngày 28/10 sẽ diễn ra Diễn đàn thương mại điện tử với nhiều nội dung đáng chú ý như: Các chính sách phát triển thương mại điện tử năm 2027 của tỉnh Lâm Đồng; chia sẻ cách thức triển khai và mô hình xã phường thương mại điện tử theo Tiêu chí 7.3 - Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn cấp xã; ứng dụng AI trong hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tiểu thương; kỹ năng tổ chức phiên livestream quảng bá sản phẩm/ bán hàng và các lưu ý.