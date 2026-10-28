Lâm Đồng kết nối thương mại điện tử, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm địa phương

Ngày 27/10, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị kết nối vùng trong phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm - Lâm Đồng năm 2026. Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu tham dự, tạo cơ hội kết nối nhà sản xuất với các đơn vị cung cấp giải pháp số, hướng đến quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, vai trò của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối hàng hóa. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến, công nghệ số và hệ thống logistics đang mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường.