Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Trường Sơn; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành, hiệp hội du lịch, đại diện các địa phương cùng 150 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành của Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Lâm Đồng là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với không gian đa dạng, hội tụ các giá trị đặc sắc về biển, cao nguyên, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa và bản sắc các dân tộc.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn mong muốn các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch tăng cường phối hợp, phát huy lợi thế riêng của từng vùng

Trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng đòi hỏi sự liên kết, hợp tác và đa dạng hóa sản phẩm, việc tăng cường kết nối giữa Lâm Đồng với Đà Nẵng và các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, xây dựng các sản phẩm du lịch chung, mở rộng thị trường và thu hút du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn mong muốn các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch tăng cường phối hợp, phát huy lợi thế riêng của từng vùng; chú trọng xây dựng các tour, tuyến liên kết có chất lượng, tạo thêm những hành trình trải nghiệm phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Ông Phạm Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng trao đổi định hướng hợp tác, kết nối tour, tuyến và khai thác hiệu quả nguồn khách giữa các địa phương

Các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đào tạo, thực tập, bồi dưỡng cho đội ngũ hướng dẫn viên, lao động du lịch và nhân lực cộng đồng. Các địa phương, cảng hàng không, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành cùng nghiên cứu khôi phục, mở mới và duy trì ổn định các đường bay phù hợp nhu cầu thị trường.

Tại hội nghị, các địa phương đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc trưng; các đại biểu trao đổi định hướng hợp tác, kết nối tour, tuyến và khai thác hiệu quả nguồn khách giữa các địa phương. Qua đó, tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, hình thành các chương trình liên kết và phát triển sản phẩm du lịch mới.

Hội nghị đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2031 giữa các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng với TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành tham gia hội nghị.

Các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng với TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành tham gia ký kết hội nghị

Hội nghị là dịp thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp du lịch; từng bước hình thành chuỗi sản phẩm liên kết liên vùng, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng cũng như các địa phương tham gia.