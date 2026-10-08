Lâm Đồng: Kết nối giao thương với doanh nghiệp Hàn Quốc

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan của tỉnh Gyeonggi-do, thành phố Goyang, thành phố Anyang, đại diện Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), đại diện doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư Hàn Quốc trao đổi những vấn đề liên quan xúc tiến thương mại, du lịch, mở rộng đầu tư với tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, dư địa hợp tác giữa địa phương và các đối tác của Hàn Quốc còn rất lớn, có nhiều điểm tương đồng, bổ trợ cho nhau.

Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đầu tư, cùng sản xuất, cùng phát triển thị trường và cùng tạo ra những giá trị mới, nhất là các dự án về nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu nông sản – thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản và phát triển chuỗi lạnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác Hàn Quốc tham quan các gian hàng nông sản của Lâm Đồng bên lề hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, một số lĩnh vực đang được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên mời gọi đầu tư, như: logistics, kho vận phục vụ kết nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghệ môi trường, du lịch chất lượng cao, nghỉ dưỡng, golf, và các sản phẩm du lịch chuyên biệt dành cho thị trường Hàn Quốc.

Tỉnh Lâm Đồng cũng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số, chế biến sâu khoáng sản gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường…

9 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu hàng hoá từ Lâm Đồng sang Hàn Quốc đạt 56,15 triệu USD, chiếm khoảng 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Các mặt hàng chủ yếu gồm bô xít nhôm (alumin), cà phê, rau củ quả, hoa tươi, thủy sản và hàng may mặc. Tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá từ Hàn Quốc vào Lâm Đồng đạt 7,8 triệu USD; chiếm tỷ trọng khoảng 0,53 % tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá, chủ yếu là nguyên liệu dệt may, nhựa và sản phẩm từ nhựa, giấy, bìa và sản phẩm từ giấy, hoá chất,…