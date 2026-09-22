Lâm Đồng kết nối giao thương, mở rộng thị trường tại Bắc Ninh

Ngày 22/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Sở Công Thương Lâm Đồng phối hợp với Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng do bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Hội nghị nằm trong Đề án tổ chức hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh miền Bắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được triển khai theo Quyết định số 1079/QĐ UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, hoạt động kết nối hướng đến thúc đẩy liên kết cung cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng tại Bắc Ninh. Qua đó, doanh nghiệp hai địa phương có thêm cơ hội xây dựng quan hệ hợp tác và liên kết kinh doanh.

Tham gia chương trình, phía Lâm Đồng có Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến các đại biểu tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu tỉnh Bắc Ninh trải nghiệm sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp Lâm Đồng có điều kiện giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm tại khu vực phía Bắc.

Sau chương trình tại Bắc Ninh, hoạt động kết nối giao thương tiếp tục được tổ chức tại Ninh Bình vào ngày 24/9. Hai hội nghị được kỳ vọng mở thêm kênh kết nối trực tiếp giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp Lâm Đồng với doanh nghiệp tại các tỉnh phía Bắc.

Sau chương trình Hội nghị kết nối giao thương tại Bắc Ninh, dự kiến tiếp tục diễn ra Hội nghị kết nối giao thương tại Ninh Bình vào ngày 24/9/2026.