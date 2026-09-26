Lâm Đồng kết nối cung - cầu, đưa công nghệ vào thực tiễn

Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm “Kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam phục vụ phát triển kinh tế số tại địa phương”

Từ tọa đàm đến những bài toán công nghệ của địa phương

Ngày 24/9, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm “Kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam phục vụ phát triển kinh tế số tại địa phương”.

Tọa đàm được tổ chức trên cơ sở những nhu cầu, bài toán thực tế của Lâm Đồng, tạo không gian để cơ quan quản lý, các sở, ngành, doanh nghiệp địa phương trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp công nghệ số về khả năng cung cấp giải pháp. Nội dung tập trung vào các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số, hạ tầng số và những bài toán lớn trong phát triển kinh tế số của tỉnh.

Các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ số trao đổi các nội dung về kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam phục vụ phát triển kinh tế số

Một trong những điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp công nghệ được giới thiệu những giải pháp gắn với các lĩnh vực mà Lâm Đồng có nhu cầu ứng dụng. Trong đó, trung tâm dữ liệu được đặt ở vị trí quan trọng bởi đây là hạ tầng nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bên cạnh đó, kinh tế tầm thấp với hạt nhân là thiết bị bay không người lái (UAV/Drone). Công nghệ này được giới thiệu với những khả năng ứng dụng trong giám sát, quản lý tài nguyên, kiểm tra hạ tầng, nông nghiệp và các hoạt động phù hợp với đặc thù địa hình đồi núi của Lâm Đồng. Nội dung tọa đàm cũng đề cập các giải pháp kết hợp UAV với trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý cơ sở dữ liệu, tài nguyên, môi trường và nông nghiệp số.

Thiết bị bay không người lái được ứng dụng trong giám sát, quản lý tài nguyên, kiểm tra hạ tầng, nông nghiệp và các hoạt động phù hợp với đặc thù địa hình đồi núi của Lâm Đồng

AI được giới thiệu qua các sản phẩm, giải pháp đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Mục tiêu là khai thác AI để nâng cao hiệu quả quản trị, hỗ trợ xử lý công việc và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số.

Từ những nội dung được trao đổi, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa sản phẩm công nghệ đến giới thiệu mà quan trọng hơn là doanh nghiệp phải hiểu được đặc thù, nhu cầu và những vấn đề đang đặt ra tại địa phương. Sau các phần trình bày, tọa đàm dành thời gian trao đổi về nhu cầu công nghệ của Lâm Đồng, năng lực cung cấp giải pháp của doanh nghiệp và điều kiện để hai bên có thể hợp tác, triển khai trong thực tế.

Thông điệp này cũng được Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Đinh Thị Linh Hương nhấn mạnh tại tọa đàm. Theo bà Đình Thị Linh Hương, kết nối cung - cầu cần hướng tới việc cùng xác định rõ bài toán thực tiễn, lựa chọn công nghệ phù hợp và tạo ra những hoạt động hợp tác có kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm.

Công nghệ số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh Lâm Đồng

Các đơn vị, doanh nghiệp công nghệ số cần đi sâu vào thực tiễn địa phương, tối ưu giải pháp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn và đồng hành lâu dài. Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các cơ hội hợp tác để đưa công nghệ số vào đời sống kinh tế - xã hội của Lâm Đồng.

Lâm Đồng từng bước hình thành thị trường cung - cầu công nghệ

Từ nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng đa dạng, vấn đề đặt ra với Lâm Đồng là làm thế nào để bên cần công nghệ tìm được bên có công nghệ, đồng thời, doanh nghiệp có thể tiếp cận đúng nhu cầu để nghiên cứu, hoàn thiện và đưa sản phẩm vào ứng dụng.

Cổng thông tin Kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Lâm Đồng (Techport Lâm Đồng)

Một trong những giải pháp được tỉnh xây dựng là Cổng thông tin Kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Lâm Đồng (Techport Lâm Đồng), tại địa chỉ: https://techport.lamdong.vn/. Techport được định hướng trở thành là cầu nối giữa bên cung và bên cầu công nghệ, hỗ trợ tư vấn, xúc tiến, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Trên nền tảng này, bên cung gồm các tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân sở hữu công nghệ có thể giới thiệu sản phẩm, quy trình, thiết bị. Ở chiều ngược lại, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, tiếp nhận, ứng dụng công nghệ có thể đăng ký nhu cầu để tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Không chỉ là nơi đăng tải thông tin, Techport còn được thiết kế với các chức năng hỗ trợ kết nối, tư vấn, đánh giá, định giá và chuyển giao công nghệ; theo dõi quá trình kết nối giữa bên cung và bên cầu, đồng thời từng bước liên thông dữ liệu với các hệ thống liên quan.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Lâm Đồng tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh

Đáng chú ý, nền tảng này còn hướng tới việc ứng dụng dữ liệu lớn và AI để phân loại hồ sơ, gợi ý kết nối cung - cầu, phân tích thị trường và xây dựng kho dữ liệu phục vụ dự báo. Qua đó, hoạt động kết nối công nghệ có thể chuyển dần từ cách làm thủ công sang chủ động tìm kiếm và gợi ý những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Với hướng đi này, những “bài toán” của Lâm Đồng về nông nghiệp, du lịch, quản lý tài nguyên, môi trường, hạ tầng số hay hoạt động của chính quyền có thể trở thành nhu cầu cụ thể để doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu và cung cấp giải pháp. Ngược lại, các doanh nghiệp công nghệ có thêm một kênh để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, công khai chính sách và nâng chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Tỉnh cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sự liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, tổ chức khoa học - công nghệ và cơ quan quản lý.

Các hoạt động nghiên cứu và phát triển, khai thác tài sản trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối cung - cầu công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Lê Thanh Liêm cho biết, kết nối cung - cầu công nghệ cần xuất phát từ những nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và người dân. Từ những “bài toán” cụ thể, ngành khoa học và công nghệ sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học để tìm kiếm, lựa chọn những giải pháp phù hợp, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Qua đó, công nghệ không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm mà phải thực sự đi vào sản xuất, quản lý và đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo giá trị mới và thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh.