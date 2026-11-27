Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện các sở, ngành, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đây là dịp để các bên giới thiệu công nghệ, trao đổi nhu cầu ứng dụng, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác.

Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo

Chương trình diễn ra với 2 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ kết nối cung - cầu công nghệ và các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tại phiên thứ nhất với chủ đề “Techport Lâm Đồng: Hạ tầng số thúc đẩy kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ”, các đại biểu được nghe đề dẫn về phát triển Techport Lâm Đồng trở thành hạ tầng số hỗ trợ kết nối cung - cầu, giao dịch và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự hội thảo

Bên cạnh đó, hội thảo giới thiệu những điểm nghẽn trong liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; trao đổi về việc kết nối công nghệ với nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm. Các chuyên gia cũng chia sẻ xu hướng phát triển thị trường công nghệ, kinh nghiệm kết nối cung - cầu phục vụ đổi mới sáng tạo.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự hội thảo

Phiên thứ hai với chủ đề “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” tập trung vào các giải pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ tại Lâm Đồng.

Trong đó, các chuyên đề đề cập đến góc nhìn và giải pháp về việc xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu công nghệ trên Techport Lâm Đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời đề xuất ứng dụng nền tảng công nghệ số GreenData trong quản lý vườn cây lâu năm, theo dõi tiến trình nguồn gốc và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, trình diễn công nghệ

Song song với các phiên chuyên đề, khu vực trưng bày sản phẩm, trình diễn công nghệ tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các đơn vị có nhu cầu ứng dụng công nghệ trực tiếp trao đổi, giới thiệu giải pháp, tìm kiếm đối tác và kết nối hợp tác.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, trình diễn công nghệ

Thông qua hội thảo, các đơn vị kỳ vọng tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, kinh doanh; từng bước hình thành môi trường kết nối công nghệ hiệu quả, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh hội thảo

Việc phát triển hạ tầng số, mở rộng cơ sở dữ liệu công nghệ và tăng cường kết nối giữa các chủ thể được xem là những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ, khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.