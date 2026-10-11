Lâm Đồng: Kết nối cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân

Tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp

Đại hội lần thứ I Hội Doanh nghiệp xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp

Ngày 11/10, Hội Doanh nghiệp xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu sự hình thành tổ chức tập hợp, kết nối doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Việc thành lập Hội được kỳ vọng tạo thêm kênh hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, đồng thời phản ánh khó khăn, kiến nghị đến chính quyền địa phương trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo trình Đại hội, công tác vận động thành lập Hội được triển khai trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Ban Vận động đã tiếp cận doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất để giới thiệu mục tiêu, vai trò của tổ chức Hội, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nhân.

Đến thời điểm tổ chức Đại hội, hơn 50 doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh đăng ký tham gia. Hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, vận tải, du lịch, tài chính.

Sự đa dạng ngành nghề tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác, kết nối cung ứng nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ, từng bước khai thác lợi thế của doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác vận động hội viên vẫn còn một số hạn chế. Số lượng doanh nghiệp tham gia chưa đồng đều giữa các lĩnh vực; hoạt động kết nối trong giai đoạn đầu còn hạn chế, nguồn lực tổ chức Hội chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Từ thực tế đó, Hội xác định cần chú trọng chất lượng hoạt động, lấy lợi ích thiết thực của hội viên làm trọng tâm, từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Đối với địa bàn có thế mạnh về nông nghiệp, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người sản xuất được xem là hướng phát triển cần chú trọng. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết nối thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản có thể góp phần nâng giá trị sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân.

Phát huy vai trò cầu nối, nâng năng lực cạnh tranh

Chính quyền xã Nam Thành tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã Nam Thành

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Doanh nghiệp xã Nam Thành xác định phương châm “Đoàn kết - Kết nối - Hợp tác - Phát triển”, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 150 hội viên.

Hằng năm, Hội đặt mục tiêu tổ chức ít nhất một hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp; phối hợp triển khai những chương trình tập huấn về chính sách, pháp luật, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.

Trọng tâm hoạt động là phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Hội sẽ chủ động nắm bắt khó khăn, kiến nghị của hội viên, tổng hợp và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền; phối hợp tổ chức đối thoại nhằm hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Hội định hướng xây dựng mạng lưới liên kết nội bộ, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá cả, năng lực cung ứng. Qua đó, mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển thị trường, nâng hiệu quả hoạt động.

Chuyển đổi số được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Hội khuyến khích hội viên ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành, quảng bá sản phẩm, bán hàng; từng bước xây dựng kênh thông tin điện tử để cập nhật chính sách, kết nối doanh nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội đặt mục tiêu hằng năm tổ chức ít nhất hai hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa hoặc hoạt động vì cộng đồng, phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân.

Để hoạt động đi vào thực chất, Hội chú trọng xây dựng bộ máy dân chủ, công khai, minh bạch, thường xuyên nắm bắt nhu cầu hội viên. Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần gắn với khó khăn cụ thể, tạo điều kiện để những hoạt động kết nối chuyển thành cơ hội hợp tác trong thực tế.

Sự hình thành Hội Doanh nghiệp xã Nam Thành mở ra thêm kênh liên kết giữa cộng đồng kinh doanh với chính quyền địa phương, góp phần huy động nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.