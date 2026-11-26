Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đã ra khỏi vùng khó khăn đến hết ngày 31/12/2027

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/12/2025) về mức hỗ trợ đóng và cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung sửa đổi, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ 30% mức đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Thời gian hưởng chính sách này là 36 tháng kể từ thời điểm xã nơi người dân sinh sống không còn thuộc diện khó khăn.

Đặc biệt, Nghị quyết quy định rõ mốc thời gian kéo dài hỗ trợ đối với nhóm người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (nhưng không còn nằm trong danh sách giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể, nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục được hưởng mức hỗ trợ trên từ ngày 1/12/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi khám sức khỏe định kỳ

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội này; đồng thời giao Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện theo quy định.