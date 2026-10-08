Lâm Đồng huy động lực lượng bảo vệ hơn 1,1 triệu ha rừng trước mùa khô

Do diện tích rừng được quản lý rộng lớn nên Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 (xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) tận dụng xe máy di chuyển các khu vực đường bằng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 8/10, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh và chủ động tăng cường công tác bảo vệ rừng. Quy chế phối hợp bảo vệ rừng bắt đầu triển khai từ tháng 10/2026.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Lâm Đồng hiện có hơn 1,1 triệu ha rừng, là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước; trong đó, rừng tự nhiên hơn 930.000 ha, rừng trồng gần 199.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 45,91%, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 42,03%.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 10/2026, trạng thái El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh, lượng mưa các tháng chuyển mùa và mùa khô tiếp theo thiếu hụt mạnh, nguy cơ cao gây ra tình trạng khô hạn kéo dài, gây ra áp lực lớn lên nguồn nước và nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; Sở đề nghị các đơn vị liên quan xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong mùa khô hàng năm, với phương châm “bốn tại chỗ”, “phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời hiệu quả”; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng và nội dung Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý căn cứ tình hình thực tế của địa phương triển khai huy động, điều phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguồn lực để chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng đã được huy động tại địa phương trong chữa cháy rừng.

Các đơn vị hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác, xử lý thực bì trên địa bàn; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các hộ dân có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; xây dựng kế hoạch và thực hiện giảm vật liệu cháy rừng theo quy định để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng.

Các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, canh gác tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy, nhằm kịp thời phát hiện cháy rừng và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ kịp thời chữa cháy rừng khi đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn trên diện rộng.

Để tăng cường bảo vệ rừng, trong 9 tháng năm nay, các lực lượng đã thực hiện hơn 850 cuộc tuyên truyền, giáo dục pháp luật; ký 2.600 bản cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức 3.300 lượt tuần tra, kiểm tra với khoảng 6.000 lượt người tham gia.

Nhờ vậy, việc phòng, chống cháy rừng đã được kiểm soát tốt; tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng số vụ vi phạm là 416 vụ; trong đó, phá rừng 201 vụ, diện tích rừng bị thiệt hại 35,4 ha. So với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm tăng 92 vụ (phá rừng tăng 81 vụ, diện tích rừng bị thiệt hại tăng 12,5 ha)./.