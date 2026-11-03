Lâm Đồng huy động cả ngày nghỉ để chạy đua hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Trước yêu cầu của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng chậm trễ, tồn đọng công việc và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, nhiều địa phương đã chủ động điều chỉnh phương thức điều hành, tập trung nguồn lực giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm.

Làm việc ngoài giờ, tập trung xử lý những điểm nghẽn

Tại phường Phan Thiết, một trong những địa bàn có thế mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế thủy sản, UBND phường đang tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xác định những nhiệm vụ cần tăng tốc trong những tháng còn lại của năm.

Robot AI hỗ trợ đông đảo người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính ở phường Phan Thiết.

Trao đổi với Người Đưa Tin vào ngày 2/11, ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho biết, qua rà soát kết quả 10 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, một số chỉ tiêu đạt tiến độ khá. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 81,8% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 87,12% kế hoạch; sản lượng khai thác hải sản đạt 89,32% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, thu ngân sách địa phương đạt 112,68% dự toán. Đây là cơ sở để phường tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Theo ông Lộc, để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh, phường sẽ tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời, địa phương chú trọng chỉnh trang đô thị, sắp xếp hoạt động các chợ, tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan ven biển, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng văn minh, bền vững.

Một trong những vấn đề được người đứng đầu phường Phan Thiết đặc biệt quan tâm là tình trạng hồ sơ đất đai giải quyết trễ hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Cảng cá ở phường Phan Thiết góp phần phát triển kinh tế địa phương.

"Phường đã đặt mục tiêu quyết tâm giải quyết toàn bộ hồ sơ trễ hạn tồn đọng trong tháng 11/2026. Những trường hợp vướng mắc phải xác định rõ đầu mối phối hợp, thời hạn xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết", ông Lộc nhấn mạnh.

Ông Lộc cho rằng, trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo, giao nhiệm vụ mà quan trọng nhất là phải kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Đặc biệt, trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường ngày càng cao, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Làm việc cả ngày nghỉ, gỡ điểm nghẽn để tăng tốc cuối năm

Không chỉ tại đô thị biển Phan Thiết, ở xã Hàm Tân, yêu cầu tăng tốc thực hiện nhiệm vụ cuối năm cũng đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp gắn với từng công trình, dự án và từng phần việc cụ thể.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Hàm Tân cho biết, UBND xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác và lịch làm việc, bố trí thêm thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trọng tâm là giải quyết hồ sơ đất đai, hạn chế phát sinh trễ hẹn, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính sớm hạn cho người dân; đồng thời kiểm tra, đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án.

Giải quyết thủ tục hành chính ở xã Hàm Tân.

Đối với đầu tư công, theo ông Nam, thời gian qua UBND xã đã chủ động triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số công trình có nguy cơ chậm tiến độ do ảnh hưởng của tình trạng mưa kéo dài.

Trước tình hình này, UBND xã đã chủ động làm việc với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công để tìm giải pháp khắc phục; yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, tập trung nhân lực, phương tiện nhằm bù đắp thời gian gián đoạn do thời tiết.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác của xã Hàm Tân là tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm, trong đó có dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ và đường điện 110kV.

Người dân làm thủ tục hành chính ở xã Hàm Tân.

Còn tại xã Nam Ban Lâm Hà, trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,2%, bám sát mục tiêu tăng trưởng 10,98% của cả năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 197,669/Kh 127 tỷ đồng, vượt dự toán năm. Đến ngày 20/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công được 25.226 triệu/29.991 triệu, đạt 84% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, với diện tích khoảng 7.524 ha, trong đó cà phê hơn 5.110 ha.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Khắc Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà cho biết, trong hai tháng cuối năm, chúng tôi tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhất là cà phê và dâu tằm; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà, chúng tôi xác định giải pháp quan trọng nhất là bám sát từng nhiệm vụ, kịp thời xử lý khó khăn ngay từ cơ sở và gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Xã Nam Ban Lâm Hà xuống tận thôn giải quyết thủ tục hành chính lưu động cho người dân.

Về đầu tư công, UBND xã rà soát tiến độ 11 công trình, dự án được bố trí vốn, xác định rõ các nội dung còn vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề về hồ sơ, thủ tục, mặt bằng; thúc đẩy thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân đạt kế hoạch vốn năm 2026.