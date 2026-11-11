Lâm Đồng hút dòng vốn ngoại

Hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài được địa phương tập trung triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Hút dòng vốn ngoại

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã và đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, mở rộng thị trường và thúc đẩy hội nhập quốc tế của địa phương. Liên quan công tác này, thời gian qua Lâm Đồng luôn chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển của tỉnh nhà… Với thêm 10 dự án tính từ đầu năm 2026 đến nay, hiện toàn tỉnh có 247 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 9 tỷ USD, chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực: nông - lâm - thủy sản; công nghiệp, chế biến, năng lượng; du lịch, thương mại, dịch vụ. Đối với các khu công nghiệp Lâm Đồng, cùng thời gian thu hút thêm 4 dự án và nâng số dự án FDI lên gần 60 dự án có tổng vốn đăng ký đạt xấp xỉ 545 triệu USD.

Theo Sở Ngoại vụ, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Lâm Đồng do tổ chức, cá nhân người nước ngoài của khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư, chủ yếu đến từ khu vực châu Á (Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...). Được biết, phần lớn dự án FDI trên địa bàn tỉnh đều đi vào hoạt động ổn định, sản xuất - kinh doanh hiệu quả và thực hiện tương đối tốt các quy định của Nhà nước về môi trường, đất đai, xây dựng cũng như quan tâm chế độ, chính sách cho người lao động. Trong đó có không ít trường hợp tham gia giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương như: Công ty TNHH Quốc tế Right Rich (Khu công nghiệp Hàm Kiệm II), Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam (Cụm công nghiệp Nam Hà)…

Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài năm 2026 khu vực phía Nam vừa được phối hợp tổ chức tại Lâm Đồng

Về phía địa phương, đến nay Lâm Đồng cũng triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài phát triển và cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chú trọng chất lượng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Lâm Đồng tiếp tục xác định thu hút nguồn lực bên ngoài là nhiệm vụ quan trọng nhằm mở rộng hợp tác đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu thu hút đầu tư nước ngoài cũng cần chuyển mạnh từ chú trọng quy mô vốn sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và mức độ đóng góp thực chất của từng dự án.

Nhiều dự án FDI đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 10 (ngày 8/6/2026) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, vừa qua lãnh đạo UBND tỉnh đã đề nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Lâm Đồng triển khai một số nội dung liên quan. Trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và phù hợp định hướng phát triển của tỉnh. Nhất là về công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển hoặc công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Ngoài ra còn quan tâm đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, logistics cũng như các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và năng lượng… Thông qua đó từng bước thúc đẩy hình thành các dự án có chất lượng, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và có đóng góp thiết thực, lâu dài cho sự phát triển của địa phương.

Mới đây, tại Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài khu vực phía Nam (do Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính phối hợp tổ chức tại Lâm Đồng vào tháng 11/2026), ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cũng trao đổi vấn đề này. Theo đó cho biết, trong thời gian tới, công tác xúc tiến thu hút đầu tư của Lâm Đồng sẽ chuyển mạnh từ giới thiệu tiềm năng sang cung cấp cơ hội đầu tư cụ thể, có khả năng triển khai. Từ xúc tiến diện rộng sang tiếp cận có trọng tâm, đúng thị trường, đúng ngành nghề và đúng đối tượng nhà đầu tư. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng tập trung vào các dự án có tính lan tỏa, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp địa phương… Để đem lại hiệu quả, Lâm Đồng cũng kiến nghị Cục Đầu tư nước ngoài bên cạnh cung cấp thông tin về xu hướng dòng vốn FDI thì cần hỗ trợ địa phương tiếp cận nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia và tăng cường các chương trình xúc tiến chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực, thị trường gắn với dự án cụ thể.

Trong thời gian tới, Lâm Đồng tập trung thu hút các dự án có chất lượng, hiệu quả cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất và đóng góp tích cực, bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh