Lâm Đồng hưởng ứng 'Tháng hành động vì người cao tuổi'

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi Lâm Đồng

Tham dự chương trình có đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh và đông đảo hội viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Phúc đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1990 - 1/10/2026). Đồng thời, nhấn mạnh chủ đề năm 2026 của Liên hợp quốc là “Kỷ nguyên trường thọ: Tư duy lại các hệ thống để thích ứng với cuộc sống kéo dài hơn” kết hợp cùng chủ đề của Bộ Y tế Việt Nam: “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Lâm Đồng Nguyễn Thị Phúc ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi phong trào người cao tuổi tỉnh nhà bước sang giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII và Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: phối hợp cùng ngành Y tế tổ chức hơn 150 cuộc khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; gần 95.000 lượt người cao tuổi được khám sàng lọc, cấp phát thuốc và lập hồ sơ quản lý sức khỏe định kỳ.

Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" đã hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể mang lại ánh sáng cho gần 300 cụ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội viên Hội Người cao tuổi Lâm Đồng tham dự tại buổi lễ

Toàn tỉnh đã duy trì và nhân rộng hiệu quả 293 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút hơn 44.500 hội viên tham gia thường xuyên.

Đăc biệt, các cấp Hội đã vận động nguồn lực xã hội hóa hơn 12,7 tỷ đồng, kịp thời thăm hỏi và tặng quà cho gần 43.000 lượt người cao tuổi nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa.

Trước thách thức của xu hướng già hóa dân số nhanh, phát huy tinh thần phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", Thường trực Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026.

Đại diện Hội Người cao tuổi phường Lang Biang - Đà Lạt hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi

Đó là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Luật Người cao tuổi, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, cùng Nghị quyết Đại hội VII Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe miễn phí và lập hồ sơ quản lý sức khỏe nền tảng tại y tế cơ sở; huy động sự chung tay của cộng đồng để thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ phẫu thuật mắt cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhân rộng các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương sáng cho con cháu noi theo