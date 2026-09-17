Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới

Hoạt động nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 gắn với Chương trình kích cầu du lịch trong doanh nghiệp

Đối với hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, từ 15 - 30/9 sẽ tuyên truyền trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, với các nội dung: phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch bền vững, lan tỏa phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan khu vực Gia Nghĩa - Đà Lạt - Phan Thiết và trên nền tảng số về Ngày Du lịch Thế giới.

Cùng với việc tiếp tục lắp đặt biển mã QR cung cấp thông tin, hướng dẫn du lịch tại các khu, điểm du lịch trong tháng 9, ngành du lịch Lâm Đồng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và truyền thông hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 gắn với Chương trình kích cầu du lịch năm 2026.

Lâm Đồng vận động các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động trồng, chăm sóc, trang trí hoa tươi, cây xanh, chỉnh trang cảnh quan

Từ nay đến tháng 12, ngành vận động các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động trồng, chăm sóc, trang trí hoa tươi, cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, đăng ký thực hiện các công trình, tiểu cảnh, không gian hoa và các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Đồng thời, khuyến khích các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và dịch vụ ban đêm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Ngành du lịch Lâm Đồng sẽ khảo sát, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ xây dựng công trình, tiểu cảnh, không gian hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Các doanh nghiệp lữ hành được khuyến khích xây dựng chương trình du lịch kích cầu gắn với không gian hoa, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm OCOP và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách trong dịp Festival Hoa Đà Lạt.

Lâm Đồng đề xuất các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình du lịch kích cầu kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP

Về hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, ngoài Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, còn có nhiều hoạt động do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp triển khai thực hiện như: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các xã, phường, đặc khu, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, Vườn quốc gia Tà Đùng và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.