Lâm Đồng hướng tới xây dựng điểm đến du lịch xanh, giảm rác thải nhựa

Giảm rác thải nhựa, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng môi trường và xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng văn minh, bền vững

Một điểm đến hấp dẫn không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan thiên nhiên hay những công trình, dịch vụ phục vụ du khách. Sự trong lành của môi trường, những bãi biển sạch, mặt hồ không rác thải và không gian du lịch được gìn giữ cũng đang trở thành một phần quan trọng của thương hiệu điểm đến.

Từ yêu cầu đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý cùng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch đến năm 2030.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, ban hành kèm theo Quyết định số 5095/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND tỉnh, đồng thời gắn với các yêu cầu xử lý rác thải môi trường tại khu vực ven biển Đông Lâm Đồng.

Theo định hướng của ngành du lịch, giảm rác thải nhựa không còn là câu chuyện riêng của cơ quan quản lý môi trường mà cần trở thành trách nhiệm chung của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ và mỗi du khách.

Đối với Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa đến cộng đồng doanh nghiệp du lịch; vận động các hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, thường xuyên vệ sinh, giữ gìn cảnh quan, xây dựng không gian du lịch xanh - sạch - đẹp.

Các doanh nghiệp du lịch cũng được khuyến khích chủ động xây dựng mô hình du lịch giảm nhựa phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị; sử dụng tiết kiệm năng lượng, khai thác hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải.

Đáng chú ý, ngành du lịch định hướng khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác, sử dụng chung phương tiện thu gom rác tại các bãi biển và khu vực công cộng ven sông, hồ nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương tham gia thu gom, xử lý rác tại các khu vực có nguy cơ trở thành “điểm nóng” cũng được đặt ra.

Tại các địa phương, trách nhiệm quản lý môi trường trong hoạt động du lịch được yêu cầu cụ thể hơn. UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý phải phối hợp rà soát, xác định rõ phạm vi quản lý của từng cơ sở du lịch để gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với từng đơn vị, nhất là tại các khu vực có biển, sông và hồ lớn.

Cùng với công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và các nền tảng truyền thông, các địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức thu gom, xử lý rác tồn đọng tại bãi biển, bờ kè, cửa sông và hồ; đồng thời xây dựng phương án thu gom phù hợp với từng khu vực, đặc biệt trong những mùa du lịch cao điểm.

Việc bố trí các điểm tập kết, thu gom chất thải nhựa tại khu dân cư, chợ và điểm du lịch cũng cần được rà soát để phù hợp với thực tế. Song song với đó là tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vứt rác, xả thải không đúng quy định.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là xây dựng các mô hình du lịch giảm nhựa phù hợp tại từng địa phương. Những mô hình có hiệu quả sẽ được tuyên truyền, nhân rộng, từng bước tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang thay đổi hành vi trong cộng đồng doanh nghiệp và du khách.

Đối với các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ, yêu cầu đặt ra cụ thể hơn, từ việc thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm dùng một lần.

Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực ven biển được yêu cầu không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm tham quan cần từng bước hạn chế, cắt giảm, tiến tới loại bỏ chai nhựa đựng nước uống, túi ni lông khó phân hủy và những vật dụng nhựa dùng một lần.

Đây được xem là một thay đổi cần thiết trong bối cảnh du lịch đang hướng mạnh tới các tiêu chuẩn phát triển xanh. Mỗi chai nước nhựa được thay thế, mỗi túi ni lông được cắt giảm có thể là một hành động nhỏ, nhưng khi trở thành thói quen chung của hàng nghìn cơ sở kinh doanh và hàng triệu lượt du khách, tác động đối với môi trường sẽ không còn nhỏ.

Các cơ sở du lịch cũng được yêu cầu nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân viên, người lao động và du khách về phân loại, thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa; đưa các tiêu chí bảo vệ môi trường vào nội quy, quy chế hoạt động và phong trào thi đua nội bộ.

Bên cạnh việc bố trí đầy đủ thùng chứa rác và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, các cơ sở phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để bảo đảm việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là các cơ sở du lịch phải chủ động bố trí nhân lực và phương tiện thu gom rác trong phạm vi quản lý. Khi xảy ra hiện tượng rác tự nhiên trôi dạt bất thường, việc thu gom và thông báo cho chính quyền địa phương cần được thực hiện kịp thời, không để rác tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến cảnh quan và hình ảnh của điểm đến.

Không chỉ rác thải rắn, vấn đề nước thải cũng được đặt ra với yêu cầu rõ ràng. Các cơ sở phải vận hành đầy đủ công trình xử lý nước thải tại chỗ và không xả nước thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường vào hệ thống thoát nước mưa hoặc trực tiếp ra sông, hồ và bãi biển.

Trong phát triển du lịch hiện nay, một cảnh quan đẹp có thể thu hút du khách, nhưng chính môi trường được bảo vệ lâu dài mới quyết định sức sống bền vững của một điểm đến. Với một địa phương sở hữu không gian sinh thái đa dạng từ vùng cao nguyên đến khu vực biển, việc giảm thiểu rác thải nhựa càng trở thành yêu cầu gắn trực tiếp với chất lượng môi trường và giá trị của ngành du lịch.

Thông qua việc thúc đẩy các mô hình du lịch thân thiện với môi trường, không rác thải nhựa và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh một điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, mà còn văn minh trong cách ứng xử với thiên nhiên.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Bởi bảo vệ một bãi biển sạch, một dòng sông không rác hay một điểm du lịch xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chiến dịch ngắn hạn, mà cần được duy trì bằng trách nhiệm thường xuyên trong từng hoạt động kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Mục tiêu đến năm 2030 vì thế không chỉ là giảm số lượng rác thải nhựa phát sinh, mà sâu xa hơn là từng bước hình thành một phương thức làm du lịch có trách nhiệm hơn với tài nguyên, môi trường và tương lai của chính những điểm đến mà ngành du lịch đang khai thác./.