Lâm Đồng hướng tới tăng trưởng hai con số từ công nghiệp và kinh tế xanh

Dưới góc nhìn phát triển bền vững, hành trình chinh phục con số tăng trưởng "hai con số" của tỉnh Lâm Đồng không dựa trên sự khai thác tài nguyên theo chiều rộng, mà tập trung vào chiều sâu: khơi thông nguồn lực đầu tư công, giải phóng điểm nghẽn dự án ngoài ngân sách, tối ưu hóa năng suất công nghiệp năng lượng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, qua đó kiến tạo giá trị tăng trưởng thực chất.

Khơi thông dòng vốn đầu tư và xử lý điểm nghẽn tài nguyên công

Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng mở rộng ngày vừa qua, kinh tế địa phương trong 9 tháng đầu năm 2026 duy trì đà phục hồi tích cực với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,51%, trong đó riêng quý III đạt 9,65%. Để cán đích mục tiêu chung của cả năm, tỉnh đối mặt với bài toán: GRDP quý IV phải tăng từ 12,88% trở lên.

Kinh tế địa phương trong 9 tháng đầu năm 2026 duy trì đà phục hồi tích cực với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,51% (Ảnh: C.H)

Để tạo đòn bẩy cho tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chuyển tiềm năng thành kết quả thực tế. Công tác giải ngân vốn đầu tư công (đạt hơn 11.000 tỉ đồng, tương đương gần 56% kế hoạch) và thu ngân sách Nhà nước (đạt trên 26.000 tỉ đồng, tương đương hơn 76-81% dự toán) đang được bám sát theo từng ngày, từng tuần.

Đặc biệt, việc kiên quyết xử lý tài sản dôi dư trong năm 2026 không chỉ giúp tránh lãng phí hạ tầng công sở mà còn là giải pháp tái phân bổ tài nguyên đất đai hiệu quả. Dưới lăng kính quản trị tài sản, việc đưa các khối tài sản "đóng băng" vào khai thác thương mại hoặc phục vụ cộng đồng sẽ tạo ra nguồn lực tài chính mới, giảm thiểu áp lực thâm dụng không gian đô thị và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Tối ưu hóa chuỗi sản xuất công nghiệp và chuyển đổi sang năng lượng sạch

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư công, động lực tăng trưởng chính của Lâm Đồng trong quý IV còn được đặt vào các ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm và năng lượng - những lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng sử dụng tài nguyên hiệu quả và thích ứng với chiến lược phát triển kinh tế xanh.

Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, trong đó đã giải quyết vướng mắc cho 190/365 dự án (chiếm trên 52%), khơi thông lượng vốn đầu tư hơn 81.700 tỉ đồng cùng quy mô diện tích đất sử dụng hơn 8.500 ha. Song song đó, ngành công nghiệp năng lượng được tối ưu hóa bằng cách đưa các dự án điện hoàn thành vào phát điện thương mại.

Những thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam được vận chuyển ra khỏi nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông (Ảnh: C.H)

Điểm nhấn chiến lược là việc hỗ trợ Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông nâng công suất theo từng tháng, phấn đấu sản xuất thêm gần 70.000 tấn nhôm thỏi trong quý IV để hoàn thành kế hoạch 90.000 tấn cả năm. Việc thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (như Tân Đức, Sông Bình, Hàm Kiệm II...) kết hợp với định hướng quản lý phát thải công nghiệp thể hiện cam kết của Lâm Đồng trong việc phát triển công nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Mở rộng không gian du lịch sinh thái và số hóa kết nối giao thương

Đóng góp không nhỏ vào mục tiêu tăng trưởng hai con số là ngành du lịch với kỳ vọng đón 25,08 triệu lượt khách trong năm 2026 (trong đó riêng quý cuối năm hướng tới mốc 6,61 triệu lượt).

Để hiện thực hóa con số này mà không gây quá tải hay suy hại đến cảnh quan thiên nhiên, tỉnh đang đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao kết hợp chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Việc tích cực mở rộng, kết nối các đường bay quốc tế giữa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương với các thị trường lớn như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia... đang tạo luồng khách du lịch quốc tế ổn định.

Sự kết hợp giữa hạ tầng hàng không hiện đại, dịch vụ logistics thông minh và quy hoạch không gian xanh không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn thúc đẩy tiêu thụ nông sản sạch, sản phẩm OCOP địa phương, gia tăng giá trị kinh tế cho người dân và doanh nghiệp theo hướng bền vững.