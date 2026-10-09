Lâm Đồng hướng tới nâng cao giá trị chuỗi công nghiệp bauxite - nhôm

Hội thảo Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Ngày 9/10, tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV, Hội thảo Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2026 diễn ra với chủ đề “Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW trong công nghiệp mỏ - năng lượng và 20 năm ngành bauxite - alumina - nhôm Việt Nam”.

Hội thảo do Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Lãnh đạo các bộ, ngành, liên hiệp và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng đông đảo đại biểu dự hội thảo

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cùng các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2026 tặng kỷ niệm chương cho lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phát triển chuỗi công nghiệp theo hướng hiện đại

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Trương Xuân Lam nhấn mạnh, sự kiện là dịp đánh giá kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trong ngành mỏ - năng lượng, đồng thời nhìn lại 20 năm hình thành, phát triển ngành công nghiệp bauxite - alumina - nhôm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Trương Xuân Lam phát biểu chào mừng tại hội thảo

Hội thảo quy tụ khoảng 300 đại biểu, với 37 báo cáo khoa học và tham luận. Việc tổ chức tại Công ty Nhôm Lâm Đồng có ý nghĩa thực tiễn, bởi đây là một trong những cơ sở sản xuất bauxite - alumina đầu tiên, gắn với quá trình hình thành chuỗi công nghiệp này tại Tây Nguyên.

Một dấu mốc được đề cập trong bài phát biểu là tháng 7/2026, những sản phẩm nhôm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, gắn với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội thảo Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2026

Đây là bước phát triển của chuỗi sản xuất từ khai thác, chế biến bauxite đến luyện nhôm và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Cùng định hướng này, ông Đỗ Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng, Bộ Công thương nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thực chất của ngành mỏ - năng lượng.

Ông Đỗ Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng, Bộ Công thương nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực thực chất của ngành mỏ - năng lượng

Theo đại diện Bộ Công thương, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, khai thác thông minh và giám sát từ xa cần được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, bảo đảm an toàn lao động và cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp.

Ngành bauxite - alumina - nhôm cũng cần đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển luyện nhôm, vật liệu nhôm và các sản phẩm công nghiệp hạ nguồn.

Đại diện Bộ Công thương tặng hoa chúc mừng hội thảo và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Quá trình này đòi hỏi sự liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý, từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đến tổ chức sản xuất.

Phát triển công nghiệp phải gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu dự và thể hiện đồng tình cao với các phát biểu chào mừng của lãnh đạo Trung ương

TKV đề xuất mở rộng các tổ hợp alumin

Tại hội thảo, đại diện TKV đã trình bày những thành tựu trong phát triển công nghiệp bauxite - alumin - nhôm, đồng thời đề xuất định hướng mở rộng sản xuất, hoàn thiện chuỗi giá trị tại Tây Nguyên.

Theo TKV, 2 tổ hợp bauxite - alumin Tân Rai và Nhân Cơ đã được đầu tư, đưa vào vận hành, mỗi tổ hợp có công suất thiết kế 650.000 tấn alumin/năm. 2 dự án lần lượt vận hành từ tháng 10/2013 và tháng 7/2017, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bauxite - alumin tại khu vực.

Lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV trình bày tham luận về hành trình tiên phong sản xuất alumin trên vùng đất Tây Nguyên

Lũy kế đến hết tháng 6/2026, 2 tổ hợp đã sản xuất gần 15 triệu tấn alumin quy đổi, đạt tổng doanh thu khoảng 13.850 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất tạo việc làm trực tiếp cho hơn 2.500 lao động, chủ yếu là người dân địa phương.

Các dự án cũng đóng góp hơn 550 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Sản phẩm alumin được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Đông, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV Nguyễn Đức Thái nêu định hướng phát triển trong thời gian tới

Bên cạnh hiệu quả sản xuất, TKV cho biết, 2 tổ hợp thực hiện các yêu cầu về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường theo hồ sơ được phê duyệt. Các hoạt động an sinh xã hội góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Trong giai đoạn tới, TKV định hướng nâng công suất hai tổ hợp Tân Rai và Nhân Cơ lên khoảng 2 triệu tấn alumin/năm mỗi tổ hợp; đồng thời đầu tư tổ hợp bauxite - alumin Đắk Nông 2 với công suất dự kiến 2 triệu tấn alumin/năm.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chia sẻ định hướng chuyển đổi số của đơn vị

Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề xuất đầu tư nhà máy điện phân nhôm tại Lâm Đồng, công suất 500.000 - 1 triệu tấn nhôm/năm, hướng tới sản xuất nhôm thương phẩm vào năm 2030.

Theo mục tiêu TKV đề ra, giai đoạn 2026 - 2030, sản lượng alumin quy đổi đạt khoảng 8,032 triệu tấn. Giai đoạn 2031 - 2045, sản lượng alumin dự kiến đạt 4-6 triệu tấn/năm, sản lượng nhôm đạt 500.000 - 1 triệu tấn/năm.

Đại diện Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân trình bày tham luận tổng quan về dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

Tháo gỡ điểm nghẽn về điện và logistics

Theo TKV, quá trình mở rộng chuỗi công nghiệp bauxite - alumin - nhôm còn gặp khó khăn về cơ chế xử lý đất sau khai thác, vốn đầu tư, chi phí điện năng và hạ tầng logistics.

TKV kiến nghị hoàn thiện cơ chế cung ứng điện, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và logistics, hỗ trợ huy động vốn dài hạn, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về quản lý, sử dụng đất sau khai thác.

Các nhà khoa học trao đổi và điều hành phần tham luận tại Hội thảo Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2026

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp cùng các viện nghiên cứu, trường đại học đã trình bày nhiều tham luận về thành tựu ngành bauxite - alumin - nhôm; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo chuỗi giá trị; đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển mỏ thông minh và cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác.

Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2026 tặng kỷ niệm chương cho tập thể Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Các định hướng được nêu tại hội thảo cho thấy yêu cầu phát triển ngành bauxite - alumin - nhôm không chỉ dừng ở khai thác tài nguyên và sản xuất alumin.

Việc đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu và bảo đảm yêu cầu môi trường sẽ góp phần nâng cao giá trị tài nguyên, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp tại Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2026 tặng kỷ niệm chương cho tập thể Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV