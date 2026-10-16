Lâm Đồng hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận chính sách ưu đãi khoa học và công nghệ

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, doanh nghiệp khoa học và công nghệ giữ vai trò quan trọng trong việc đưa kết quả nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, kinh doanh.

Việc tổ chức hội nghị nhằm cập nhật những quy định mới, giúp doanh nghiệp hiểu rõ điều kiện, hồ sơ, trình tự cấp giấy chứng nhận và tiếp cận đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng Phạm Thị Nhâm phát biểu khai mạc hội nghị

Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, tháo gỡ những khó khăn trong xác định sản phẩm khoa học và công nghệ, chứng minh nguồn gốc kết quả nghiên cứu, hạch toán doanh thu và thực hiện nghĩa vụ sau khi được cấp giấy chứng nhận.

Tại hội nghị, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền và trình tự cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận phải được thành lập, hoạt động hợp pháp; có sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được tạo ra từ kết quả nghiên cứu mà doanh nghiệp sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp. Doanh nghiệp phải chứng minh được mối liên hệ thực chất giữa kết quả nghiên cứu, công nghệ với sản phẩm đã hoặc đang được thương mại hóa.

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 268/2025/NĐ-CP

Đại diện Phòng Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cũng lưu ý về việc quản lý không kết thúc sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận. Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì các điều kiện, lưu trữ hồ sơ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng công nghệ, số liệu về nhân lực, chi phí nghiên cứu, doanh thu và tình hình tiêu thụ sản phẩm.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả hoạt động trên nền tảng trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hằng năm. Định kỳ 3 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện để xem xét hiệu lực của giấy chứng nhận.

Các doanh nghiệp dự hội nghị

Đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn doanh nghiệp xác định doanh thu từ sản phẩm khoa học, công nghệ; thực hiện hóa đơn, chứng từ và áp dụng các chính sách thuế. Tùy lĩnh vực, địa bàn, loại hình dự án và điều kiện cụ thể, doanh nghiệp có thể được hưởng thuế suất ưu đãi, miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2026, cả nước đã cấp 985 Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ đã hỗ trợ gần 200 hồ sơ, trực tiếp cấp 150 giấy chứng nhận và bổ sung kết quả khoa học, công nghệ cho 35 doanh nghiệp.