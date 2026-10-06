Lâm Đồng họp thẩm định Quy hoạch chung xã Cư Jút

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch chung xã Cư Jút

Quy hoạch chung xã Cư Jút được lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên khoảng 104 km², với định hướng phát triển đến năm 2050. Mục tiêu trước năm 2030 là xây dựng Cư Jút đạt các tiêu chí để thành lập phường.

Theo quy hoạch, Cư Jút được xác định là trung tâm phát triển của vùng phía Tây tỉnh Lâm Đồng, giữ vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và cung cấp các dịch vụ xã hội cho khu vực. Vị trí trên Quốc lộ 14, kết nối với Đắk Lắk và các địa phương trong vùng tạo lợi thế để phát triển giao thương, logistics và liên kết vùng.

Chủ tịch UBND xã Cư Jút Ngô Quốc Phong báo cáo về việc lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình lập Quy hoạch chung xã

Quy hoạch dự báo dân số Cư Jút khoảng 57.200 người vào năm 2030 và 80.000 người vào năm 2050. Không gian phát triển tập trung dọc Quốc lộ 14, Quốc lộ 28 và các trục giao thông chính.

Ea Tling và Tâm Thắng được định hướng phát triển đô thị, tập trung vào nhà ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Khu vực này được định hướng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2030, từng bước hướng tới đô thị loại II vào năm 2050.

Khu vực Trúc Sơn và Cư Knia phát triển công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch và từng bước đô thị hóa. Quy hoạch chung xã Cư Jút xác định tiếp tục phát triển khu dân cư nông thôn, đồng thời từng bước đô thị hóa theo định hướng chung.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Bùi Trường Sơn trao đổi ý kiến về Quy hoạch chung xã Cư Jút

Bên cạnh đô thị hóa, nông nghiệp tiếp tục là trụ cột kinh tế, với các vùng cà phê, điều, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị và gắn với chế biến, tiêu thụ.

Công nghiệp tập trung vào chế biến nông sản, cụm công nghiệp Trúc Sơn và năng lượng tái tạo. Du lịch khai thác lợi thế sông Sêrêpốk, núi lửa Băng Mo, hồ Trúc, thác Trinh Nữ cùng bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Huỳnh Duy Khôi trao đổi về các chỉ tiêu sử dụng đất của xã Cư Jút

Về hạ tầng, Quốc lộ 14 và Quốc lộ 28 được định hướng nâng cấp, đồng thời nghiên cứu các vị trí cầu kết nối Cư Jút với Đắk Lắk. Quy hoạch cũng đặt yêu cầu bảo vệ sông Sêrêpốk, hệ thống suối, hồ, nguồn nước và cảnh quan, hướng tới không gian phát triển xanh, hiện đại và bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá trình tự, thủ tục lập quy hoạch được thực hiện theo quy định và đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên theo yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải lưu ý, không gian phát triển Cư Jút cần được xem xét trong mối liên hệ với khu đô thị hiện hữu, Khu công nghiệp Tâm Thắng và các địa phương lân cận; đồng thời nghiên cứu, phát huy dư địa khu vực hồ Đắk Diêr để tạo động lực phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận cuộc họp

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Quy hoạch chung xã Cư Jút sẽ thay thế các quy hoạch trước đây nên cần thể hiện rõ định hướng phát triển đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương rà soát không gian phát triển dọc trục đường mới chuẩn bị đầu tư, khai thác tốt dư địa.

Sở Xây dựng phối hợp với địa phương cập nhật các chỉ tiêu, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đồng bộ trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.