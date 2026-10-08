Lâm Đồng hợp tác thương mại với các đối tác Hàn Quốc

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác, nhu cầu kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch giữa Lâm Đồng với các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đối với Lâm Đồng, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, có nhiều thế mạnh tương đồng và bổ trợ cho nhau. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc không chỉ đến tham quan, khảo sát mà còn trực tiếp đầu tư, tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và cùng tạo ra những giá trị mới.

Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2026-2030, Lâm Đồng ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng xanh, du lịch chất lượng cao, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 9-2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang Hàn Quốc đạt 56,15 triệu USD, chiếm khoảng 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Các mặt hàng chủ yếu gồm alumin, cà phê, rau củ quả, hoa tươi, thủy sản và hàng may mặc. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 7,8 triệu USD, chiếm khoảng 0,53% tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh.

Các đại biểu trải nghiệm sản phẩm cà phê Lâm Đồng tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên tập trung trao đổi định hướng hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030; xúc tiến các dự án đầu tư, kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng với hệ thống nhập khẩu, phân phối và thương mại điện tử Hàn Quốc.

Lâm Đồng mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu cà phê, rau quả, hoa tươi, sầu riêng, thanh long, thủy, hải sản và thực phẩm chế biến vào hệ thống phân phối, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn tại Hàn Quốc. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch được xác định là một trong những hướng hợp tác tiềm năng, với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch dành riêng cho khách Hàn Quốc theo tuyến Đà Lạt - Mũi Né, du lịch golf, nghỉ dưỡng, hội nghị và chăm sóc sức khỏe; đồng thời nghiên cứu từng bước khôi phục, phát triển các đường bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.