Lâm Đồng: Hợp tác phát triển vùng nguyên liệu khoai tây tại xã Nam Ban Lâm Hà

Buổi làm việc giữa xã Nam Ban Lâm Hà với đại diện Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam nhằm trao đổi, thảo luận về việc liên kết phát triển vùng nguyên liệu khoai tây trên địa bàn xã trong thời gian tới

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Văn Châu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo UBND xã; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã; lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc xã, cùng một số hộ dân sản xuất tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Châu- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà tại buổi làm việc

Đại diện các cơ quan chuyên môn của xã thông tin khái quát về tình hình sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực, nhu cầu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch MTTQVN, Chủ tịch Hội nông dân xã Nam Ban Lâm Hà phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các hộ dân sản xuất tiêu biểu cũng có dịp trao đổi về thực tế sản xuất, những thuận lợi, khó khăn và mong muốn trong việc xây dựng các chuỗi liên kết ổn định, hiệu quả cũng như một số nội dung liên quan đến định hướng hợp tác phát triển vùng nguyên liệu khoai tây, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và khả năng phối hợp giữa doanh nghiệp với địa phương, người dân trong thời gian tới.

Ông Đỗ Thanh Tâm - Kỹ sư nông nghiệp trao đổi với các hộ dân

Việc tổ chức buổi làm việc là dịp để xã Nam Ban Lâm Hà và Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam trao đổi trực tiếp, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời nghiên cứu các nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế.

Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, ổn định đầu ra và từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Đại diện các hộ dân trao đổi tại buổi làm việc

UBND xã Nam Ban Lâm Hà xác định, việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy tiềm năng nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương./.