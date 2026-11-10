Lâm Đồng hợp tác phát triển vùng nguyên liệu cà phê bền vững quy mô 250.000 ha

Quang cảnh buổi lễ

Theo nội dung hợp tác, hai bên hướng tới xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu cà phê bền vững quy mô khoảng 250.000 ha.

Chương trình tập trung thúc đẩy các biện pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phục hồi tài nguyên rừng; đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người trồng cà phê.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng Stichting IDH tại Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn hóa, số hóa dữ liệu vùng trồng, nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, trong đó có Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

IDH sẽ hỗ trợ tỉnh tăng cường năng lực quản lý vùng trồng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu. Sau khi hoàn thành, mã nguồn, dữ liệu và quyền quản trị hệ thống sẽ được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, vận hành lâu dài.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Vũ Đình Cường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Vũ Đình Cường đề nghị hai bên sớm xây dựng kế hoạch tổng thể giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch thực hiện hằng năm; rà soát hiện trạng, lựa chọn địa bàn ưu tiên, xác định cụ thể nhu cầu của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; kế thừa các chương trình đã triển khai, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hạn chế trùng lặp.

Cùng với hoàn thiện dữ liệu vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc, chương trình cần tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất về kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng nước và vật tư hợp lý, trồng xen, giảm phát thải và bảo vệ cảnh quan.

Các hoạt động hỗ trợ phải gắn với tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và nâng cao năng lực của các hợp tác xã, giúp nông dân nhận thấy rõ lợi ích khi tham gia vùng nguyên liệu.