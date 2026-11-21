Toàn tỉnh Lâm Đồng có 611 tàu cá chưa được cấp hoặc đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản

Theo rà soát của Chi cục Thủy sản và Biển đảo, tính đến ngày 20/11/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có 611 tàu cá chưa được cấp hoặc đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản; 443 tàu cá hết hạn Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và 181 tàu cá hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 30/11/2026, dự kiến phát sinh thêm 43 tàu cá hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 11 tàu cá hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thực trạng trên cho thấy việc khắc phục các tồn tại trong quản lý đội tàu vẫn còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ tàu cá không đủ điều kiện tiếp tục tham gia khai thác thủy sản. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác kiểm soát hoạt động xuất, nhập bến, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của tỉnh.

Theo báo cáo công tác chống khai thác IUU tháng 10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Lâm Đồng có 3 đơn vị cấp xã nằm trong nhóm 10 địa phương có số lượng tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU nhiều nhất cả nước. Trong đó, phường Phước Hội có 163 tàu, đứng đầu danh sách; phường Phú Thủy có 61 tàu, xếp thứ 6 và phường Mũi Né có 57 tàu, xếp thứ 7.

Trước tình hình này, Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý khẩn trương rà soát, xác minh tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu và tình trạng pháp lý của từng tàu cá. Các địa phương phải trực tiếp thông báo, yêu cầu chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp mới hoặc gia hạn giấy phép, giấy chứng nhận trong thời hạn 10 ngày; đồng thời phân công cán bộ theo dõi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Đối với những tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, chính quyền địa phương phải tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ tại nơi neo đậu, không để tàu xuất bến tham gia khai thác thủy sản khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Những tàu không còn nhu cầu khai thác, đang làm thủ tục giải bản hoặc không còn tồn tại trên thực tế phải được xác minh, lập hồ sơ và đề xuất xử lý, cập nhật dữ liệu quản lý theo quy định.

Đặc biệt, đối với các tàu có giấy phép, giấy chứng nhận dự kiến hết hạn trong thời gian từ ngày 21 đến 30/11/2026, các địa phương phải chủ động thông báo, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ gia hạn ngay, không chờ đến khi giấy tờ hết hạn mới thực hiện thủ tục.

Trường hợp đến ngày 30/11/2026 vẫn chưa hoàn thành thủ tục cấp mới hoặc gia hạn, các tàu cá phải tiếp tục được quản lý tại nơi neo đậu, gắn biển nhận diện “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”, kiểm soát việc đưa ngư cụ lên tàu và phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn việc xuất bến khai thác.

Cùng với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; kiểm tra giấy phép, giấy chứng nhận và các điều kiện hoạt động. Kiên quyết không làm thủ tục xuất bến đối với tàu cá không đủ điều kiện, đồng thời phối hợp quản lý, giám sát những tàu đang neo đậu tại địa bàn.

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh có trách nhiệm thông báo danh sách tàu cá chưa được cấp hoặc có giấy phép, giấy chứng nhận hết hạn, sắp hết hạn đến các chủ tàu; tăng cường kiểm soát tàu ra, vào cảng và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm. Chi cục Thủy sản và Biển đảo chủ trì rà soát, chuẩn hóa danh sách, bảo đảm số liệu thống nhất với hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục cấp mới, gia hạn giấy tờ cho chủ tàu.

Các địa phương phải gửi báo cáo kết quả rà soát, phân loại, tình trạng khắc phục và biện pháp quản lý đối với từng tàu cá về Chi cục Thủy sản và Biển đảo trước ngày 30/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh.

Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh xác định việc xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; kiên quyết không để tàu cá chưa đáp ứng điều kiện tiếp tục tham gia khai thác thủy sản.

Đặc biệt, những trường hợp để xảy ra vi phạm do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát sẽ phải được làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm siết chặt quản lý đội tàu, ngăn ngừa vi phạm IUU và góp phần cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) trong nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam./.