Lâm Đồng: Hơn 600 học sinh được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Ngày 10/11, Công an xã Hồng Sơn cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trường THCS Hồng Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 620 học sinh và 20 giáo viên, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong môi trường học đường.

Cán bộ Công an xã Hồng Sơn giao lưu, hướng dẫn học sinh Trường THCS Hồng Sơn tìm hiểu kiến thức pháp luật. (Ảnh: CALĐ)

Tại chương trình, cán bộ Công an xã trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép với trình chiếu video, đặt câu hỏi và xử lý các tình huống thực tế, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận, ghi nhớ kiến thức và vận dụng vào cuộc sống.

Hơn 600 học sinh Trường THCS Hồng Sơn tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật. (Ảnh: CALĐ)

Đặc biệt, lực lượng Công an chú trọng hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện, phòng tránh những nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông, trong sinh hoạt và học tập; đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước các hành vi bạo lực, xâm hại.

Dịp này, Công an xã Hồng Sơn trao tặng 10 mũ bảo hiểm cho học sinh và phát 350 tờ rơi tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học đường.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.