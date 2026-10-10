Lâm Đồng: Hơn 6.500 người tham gia Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao

Tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Sáng 10.10, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt), hơn 6.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đã tham gia hưởng ứng Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Chương trình do Bộ VHTTDL phát động, được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), cùng các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hơn 6.500 người tham gia chạy bộ hưởng ứng lễ phát động

Tham dự lễ phát động tại Lâm Đồng có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân.

Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, qua đó nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần. Các địa phương cần triển khai những hoạt động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia tập luyện, từng bước đưa thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác trong đời sống hằng ngày.

Hưởng ứng lời phát động, đúng 7 giờ 15 phút, các đại biểu và người dân tại Lâm Đồng đồng loạt xuất phát chạy quanh khu vực tổ chức. Trên đường chạy, cán bộ, chiến sĩ, người cao tuổi, học sinh và người lao động cùng hòa chung nhịp bước, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Nhiều hoạt động thể thao khác cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình

Sau hoạt động chạy hưởng ứng, nhiều nội dung giao lưu, thi đấu thể thao như kéo co nam – nữ, nhảy dây nam – nữ và nhảy bao bố tiếp sức nam – nữ tiếp tục diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người tham gia và cổ vũ.

Ngày hội cũng cho thấy sức lan tỏa của phong trào thể dục, thể thao quần chúng khi mỗi người có thể lựa chọn hình thức vận động phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện sinh hoạt. Từ tập dưỡng sinh, dân vũ của người cao tuổi đến bóng bàn của học sinh hay võ thuật cổ truyền, việc duy trì tập luyện thường xuyên đang trở thành một phần trong đời sống của nhiều người dân.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời vận động doanh nghiệp đồng hành, góp phần mở rộng điều kiện tập luyện và thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng.

Thông qua lễ phát động, Lâm Đồng tiếp tục khuyến khích người dân nâng cao nhận thức về vai trò của việc rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.