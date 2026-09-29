Lâm Đồng: Hơn 5.000 học sinh được tuyên truyền pháp luật, kỹ năng an toàn

Tại Trường THPT Đắk Mil, Công an xã Đức Lập phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công ty Dương Gia Hòa tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 2.468 học sinh và 150 giáo viên.

Các em học sinh Trường THPT Đắk Mil được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. (Ảnh: CALĐ)

Thông qua hình ảnh, tình huống thực tế về tai nạn giao thông, cán bộ tuyên truyền phân tích nguyên nhân, hậu quả và phổ biến những quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan trực tiếp đến học sinh.

Trong đó, học sinh được lưu ý sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không dàn hàng ngang gây cản trở giao thông; đồng thời được cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện.

Các em còn được hướng dẫn kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, tư thế ngồi lái, cách giữ thăng bằng, phối hợp phanh, ga, chuyển số và lựa chọn trang bị bảo hộ phù hợp.

Chương trình có tổng cộng 2.618 học sinh, giáo viên tham gia; hơn 2.600 tờ rơi tuyên truyền được phát. Ban tổ chức cũng trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cùng 20 tập vở và 20 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Cùng ngày, tại Trường THPT chuyên Thăng Long, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 900 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Học sinh trao đổi, trả lời câu hỏi về các quy định và kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong buổi tuyên truyền.(Ảnh: CALĐ)

Lực lượng Công an phổ biến những quy định về an toàn giao thông, các lỗi học sinh thường gặp; hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố. Hình thức giao lưu, hỏi - đáp trực tiếp giúp học sinh tiếp cận các tình huống thực tế và củng cố kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Trong khi đó, Công an phường La Gi phối hợp Trường THPT Lý Thường Kiệt tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo, quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho 99 cán bộ, giáo viên và khoảng 1.683 học sinh.

Hơn 1.600 học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt tham gia chương trình tuyên truyền phòng, chống lừa đảo và kỹ năng an toàn trên không gian mạng.(Ảnh: CALĐ)

Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo; kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Cán bộ, giáo viên và học sinh cũng được tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch "TinAI: Kiểm trước, tin sau", nâng cao cảnh giác trước tin giả, thông tin sai lệch và nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra có thể bị lợi dụng để lừa đảo.

Các hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa rủi ro và tự bảo vệ cho học sinh; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và các đơn vị trong xây dựng môi trường học đường an toàn.