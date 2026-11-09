Lâm Đồng: Hơn 300 học sinh được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Hơn 300 học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhiều nội dung thiết thực về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và an toàn trên không gian mạng được truyền tải bằng hình thức giao lưu, trao đổi, đố vui sinh động.

Cách truyền đạt trực quan, sinh động giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu.

Tại hội nghị, các em được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tư pháp người chưa thành niên; quy định về trách nhiệm hình sự, hậu quả pháp lý khi người chưa thành niên vi phạm pháp luật; các hành vi vi phạm pháp luật thường gặp ở lứa tuổi học sinh và biện pháp phòng tránh.

Hội nghị cũng tập trung tuyên truyền các quy định về phòng, chống ma túy, mua bán người, bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Đây là những vấn đề có tác động trực tiếp đến môi trường học tập, sinh hoạt và sự phát triển an toàn của học sinh.

Các báo cáo viên cũng hướng dẫn kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến; cách kiểm chứng nguồn tin và chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua hoạt động này, ngành Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần hình thành thế hệ học sinh có ý thức trách nhiệm, tôn trọng và thượng tôn pháp luật.