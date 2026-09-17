Lâm Đồng: Hơn 2,5 triệu lượt người được khám sức khỏe

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trong số hơn 2,5 triệu lượt người được khám có 355.878 trẻ em dưới 6 tuổi, 697.128 người từ 6 đến 18 tuổi và 1.482.725 người trên 18 tuổi.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2,5 triệu lượt người dân được khám sức khoẻ.

Để đẩy nhanh tiến độ, ngành Y tế đã bố trí 34 đơn vị, gồm 8 bệnh viện và 26 Trung tâm Y tế khu vực, thực hiện khám sức khỏe cho người dân từ đủ 6 tuổi trở lên.

Các đơn vị tổ chức khám tại trường học, điểm khám lưu động, đồng thời huy động nhân lực, tăng cường khám ngoài giờ và ngày nghỉ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn. Một số địa phương còn lúng túng trong rà soát đối tượng, lựa chọn cơ sở khám và hình thức giao nhiệm vụ. Nhân lực tại các Trạm Y tế còn thiếu, nhất là bác sĩ chuyên khoa và cán bộ công nghệ thông tin.

Địa bàn tỉnh rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng sức khỏe của Bộ Y tế còn gặp trục trặc; khối lượng nhập liệu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử lớn, trong khi chưa có nhân lực và kinh phí riêng. Tỷ lệ lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID toàn tỉnh hiện đạt 22,8%.

Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ những tồn tại kéo dài, tăng tốc khám sức khỏe toàn dân.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, xử lý các tồn tại kéo dài, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các nhiệm vụ của ngành Y tế.

Tại đây, ông Đinh Văn Tuấn yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương, rà soát đầy đủ đối tượng, linh hoạt tổ chức các hình thức khám, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong tháng 11/2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh cập nhật, liên thông và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe người dân, bảo đảm thông tin được quản lý đầy đủ, chính xác; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sâu sát với y tế cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về đầu tư công, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giao cho các đơn vị thuộc ngành Y tế là 140,401 tỷ đồng, gồm 133,810 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 và 6,591 tỷ đồng vốn năm 2025 chuyển sang.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đến ngày 15/9, toàn ngành giải ngân 34,464 tỷ đồng, đạt 24,55% kế hoạch. Riêng 4 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026 và các dự án được kéo dài thời gian giải ngân có tổng kế hoạch vốn 25,238 tỷ đồng, đã giải ngân 23,934 tỷ đồng, đạt 94,8%.

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp do quá trình đấu thầu phát sinh yêu cầu giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu. Nhiều dự án mua sắm thiết bị y tế nhập khẩu có thời gian thực hiện hợp đồng dài; công tác nghiệm thu, bàn giao, vận hành thử và thanh toán cũng thường tập trung vào quý IV hoặc cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu Sở Y tế rà soát cụ thể từng dự án, từng khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Sở phối hợp với các Ban Quản lý dự án và sở, ngành liên quan tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là tại những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh đấu thầu, thi công, nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán, phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2026.