Lâm Đồng: Hơn 10 người ngộ độc do nghi ăn cá nóc

Bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để cấp cứu. (Ảnh: THANH HẢI)

Trước đó, ngày 8/11, một ngư dân đi biển mang cá nóc về tặng cho nhiều người dân trong làng chài Phú Hài (phường Phú Thủy). Sau đó, những người này mang về nhà chế biến thành món ăn. Vài tiếng sau, nhiều người ăn cá nóc có xuất hiện triệu chứng nôn ói, nên được chở đi cấp cứu.

Tính đến thời điểm này, có 14 người ngộ độc nghi ngờ ăn cá nóc. Trong đó, một bệnh nhân ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng. Hiện nay, bệnh viện đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra phác đồ điều trị.