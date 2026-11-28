Ngày 28/11, Lâm Đồng có nhiều thông tin đáng chú ý về điều hành kinh tế - xã hội cuối năm. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã đánh giá tình hình năm 2026 và yêu cầu tập trung cho giai đoạn "nước rút" để chuẩn bị tăng trưởng năm 2027.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và sạt lở đất. Các hoạt động chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 cũng tiếp tục được triển khai.

Điểm nhanh

Kinh tế - xã hội — Kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch: sáng 28/11, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027.

Điều hành cuối năm — Lâm Đồng tăng tốc “nước rút” 2026, sẵn sàng kịch bản tăng trưởng 2027: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu tập trung toàn lực cho 32 ngày cuối năm và sớm hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Quản lý du lịch — Đầu tháng 12/2026 phải trình phương án xử lý sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Thác Bà: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc kết luận sau khi các ngành chức năng kiểm tra sai phạm tại xã Tánh Linh.

Phòng chống thiên tai — Lâm Đồng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất: UBND tỉnh ban hành Văn bản số 21258/UBND-NNMT yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hội đồng nhân dân — Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét các chính sách kinh tế - ngân sách: tiếp tục Phiên họp thứ 21, xem xét chính sách phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ngân sách và đầu tư công năm 2027.

Festival Hoa — Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI: 42 chương trình, hoạt động chờ đón du khách: sự kiện mang đến chuỗi hoạt động về hoa, âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch trên địa bàn Lâm Đồng.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế - môi trường

Lâm Đồng đã làm sạch dữ liệu hơn 1,43 triệu thửa đất: con số này chiếm gần 66% số thửa đã phân loại trên hệ thống của tỉnh.

Lâm Đồng ra quân thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp: Khối thi đua số 1 thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương tổ chức lễ ra quân tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Xã hội - y tế - nhân ái

Bàn giao nhân lực, tài sản Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình, La Gi về địa phương: ngày 27/11, đoàn công tác Sở Y tế do ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở, làm trưởng đoàn đã bàn giao hai trung tâm về UBND các xã, phường quản lý.

Trao 200 suất quà “Tết Nhân ái” tại xã Hàm Thuận Bắc: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao quà hưởng ứng Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: ông Bùi Huy Thành đến thăm, động viên các lực lượng đang khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Trực.

Giáo dục - thanh thiếu nhi

Chung kết vòng thi cấp tỉnh “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Lâm Đồng: vòng chung kết năm học 2026 – 2027 diễn ra sôi nổi tại Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy).

Văn hóa - du lịch

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp khai mạc Festival Hoa Đà Lạt: UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với VTV tại Hà Nội về việc truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và phối hợp tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp khai mạc Festival Hoa Đà Lạt

Mở cửa nhà vườn, kết nối ngành hoa Đà Lạt dịp Festival Hoa 2026: Hiệp hội Hoa Đà Lạt khởi động chuỗi hoạt động mở cửa nhà vườn (Openday 2026), kết nối đơn vị sản xuất với doanh nghiệp, người kinh doanh hoa, nghệ nhân cắm hoa và du khách.

Bán kết Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng: 27 thí sinh sẵn sàng tỏa sáng: còn đúng một tuần nữa, Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I bước vào vòng bán kết với 27 giọng ca.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

28/11/2026 17:14 — Mở cửa nhà vườn, kết nối ngành hoa Đà Lạt dịp Festival Hoa 2026

28/11/2026 16:44 — Bán kết Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng: 27 thí sinh sẵn sàng tỏa sáng

28/11/2026 14:54 — Đầu tháng 12/2026 phải trình phương án xử lý sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Thác Bà

28/11/2026 14:42 — Chung kết vòng thi cấp tỉnh “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Lâm Đồng

28/11/2026 14:21 — Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

28/11/2026 14:20 — Lâm Đồng tăng tốc “nước rút” 2026, sẵn sàng kịch bản tăng trưởng 2027

28/11/2026 14:01 — Trao 200 suất quà “Tết Nhân ái” tại xã Hàm Thuận Bắc

28/11/2026 13:32 — Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp khai mạc Festival Hoa Đà Lạt

28/11/2026 12:44 — Lâm Đồng ra quân thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp

28/11/2026 11:53 — Bàn giao nhân lực, tài sản Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình, La Gi về địa phương

28/11/2026 11:50 — Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét các chính sách kinh tế - ngân sách

28/11/2026 10:02 — Lâm Đồng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất

28/11/2026 09:51 — Kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

28/11/2026 08:20 — Lâm Đồng đã làm sạch dữ liệu hơn 1,43 triệu thửa đất

28/11/2026 04:06 — Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI: 42 chương trình, hoạt động chờ đón du khách

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