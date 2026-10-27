Lâm Đồng hôm nay 27/10

Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng hôm nay ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng trên các lĩnh vực chỉ đạo điều hành, phát triển hạ tầng kinh tế, quản lý trật tự xã hội và công tác chuẩn bị cho các sự kiện văn hóa lớn cuối năm 2026.

Đặc biệt, lãnh đạo địa phương tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, siết chặt trật tự an toàn giao thông và nâng cao chất lượng đời sống an sinh của người dân tại các xã cơ sở.

Điểm nhanh

Chỉ đạo cơ sở — Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ tại Tà Năng, Tà Hine: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì làm việc về giải ngân vốn đầu tư công, bảo vệ rừng và dữ liệu đất đai tại xã Tà Hine và Tà Năng.

Chính quyền địa phương — HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét nhiều dự thảo nghị quyết: Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét dự thảo nghị quyết về cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, điều chỉnh địa giới hành chính và các đề án phòng thủ, ứng phó thiên tai.

Quản lý công sản — Đến ngày 15/11, Lâm Đồng phải xử lý xong tài sản công dôi dư: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu hoàn tất việc xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối ngoại kinh tế — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc): Địa phương đề nghị xúc tiến mở đường bay, đầu tư y tế, du lịch và công nghệ giống hoa.

Hạ tầng đô thị — Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bãi đỗ xe cửa ngõ Đà Lạt: Tỉnh yêu cầu ưu tiên triển khai dự án bến bãi tại khu vực Đarahoa và lập hồ sơ bãi đỗ xe kết hợp nhà ở xã hội.

An toàn giao thông — Tài xế xe tải dương tính với ma túy, khai đã sử dụng 3 ngày trước: Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý lái xe tải dương tính với chất ma túy trên đường tuần tra.

Văn hóa cộng đồng — Chấn chỉnh hoạt động nhảy múa phản cảm ở sự kiện đông người: Chính quyền xã Tuy Đức tiến hành làm việc và chấn chỉnh các cá nhân liên quan đến tiết mục biểu diễn phản cảm tại tiệc tân gia.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Đẩy nhanh hạ tầng giao thông và nguồn lực thi công: Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc các bãi đỗ xe cửa ngõ Đà Lạt, tỉnh tập trung Điều phối nguồn vật liệu, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm để bảo đảm nguồn đất đắp, cát, đá cho các công trình lớn.

Kịch bản tăng trưởng kinh tế: Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV tối thiểu 12,88%, toàn tỉnh đang triển khai bài toán Tăng trưởng "2 con số" tại Lâm Đồng: Không còn thời gian cho sự chờ đợi gắn trách nhiệm tới từng ngành và từng xã, phường.

Thu ngân sách địa phương: Điển hình tại cơ sở, Nam Dong đặt mục tiêu thu ngân sách vượt 150% dự toán năm 2026 sau khi đã hoàn thành 131% kế hoạch được giao.

Thương mại điện tử: Tỉnh tổ chức Lâm Đồng thúc đẩy kết nối vùng, mở rộng thị trường qua thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa nông sản tiếp cận các kênh xuất khẩu hiện đại.

Xã hội – giáo dục – y tế

Công tác an sinh: Cụm thi đua số 12 MTTQ tỉnh Lâm Đồng chung tay chăm lo an sinh xã hội tại Nâm Nung thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho bà con khó khăn.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Công tác chăm lo học sinh miền núi tiếp tục chuyển biến tích cực, giúp Học sinh DTTS phía Đông Lâm Đồng tự tin hòa nhập dưới mái trường nội trú tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận.

Phương thức tuyển sinh: Ngành giáo dục công bố thông tin Lâm Đồng tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 năm học 2027 - 2028 đối với các trường công lập không chuyên.

Thực thi chính sách: Đoàn công tác Trung ương đã tiến hành Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Lâm Đồng về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để đánh giá quá trình triển khai thực tế.

An ninh – trật tự

Xử lý nghiêm vi phạm giao thông: Ngoài trường hợp lái xe dương tính với ma túy, trên địa bàn đã xảy ra vụ Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải tập lái ở Lâm Đồng, 1 học viên tử vong trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nhân Cơ.

Bảo đảm nếp sống văn minh: Lãnh đạo xã Tuy Đức đã yêu cầu chấn chỉnh biểu diễn phản cảm trong sự kiện tụ tập đông người nhằm giữ gìn thuần phong mỹ tục địa phương.

Chấn chỉnh hoạt động nhảy múa phản cảm ở sự kiện đông người

Văn hóa – du lịch

Chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt: Không khí chuẩn bị đang lan tỏa rộng khắp với chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt 2026: Khi mỗi người dân là một đại sứ, đồng thời đơn vị quản lý Vườn hoa Đà Lạt làm mới trải nghiệm mùa Festival để phục vụ du khách.

Âm nhạc và sáng tạo: Lãnh đạo tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học về Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO vào tháng 11, song hành cùng sự kiện văn hóa mới lạ là Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Điểm nhấn văn hóa của Festival Hoa Đà Lạt.

Nghệ thuật truyền thống: Phường Phan Thiết rộn ràng đón các đoàn nghệ thuật cả ba miền trong chương trình Âm sắc Việt hội tụ, ngân vang tại xứ biển Lâm Đồng.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

27/10/2026 18:01 — Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ tại Tà Năng, Tà Hine

27/10/2026 17:54 — Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Lâm Đồng về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

27/10/2026 17:47 — Tài xế xe tải dương tính với ma túy, khai đã sử dụng 3 ngày trước

27/10/2026 16:19 — HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét nhiều dự thảo nghị quyết

27/10/2026 15:37 — Cụm thi đua số 12 MTTQ tỉnh Lâm Đồng chung tay chăm lo an sinh xã hội tại Nâm Nung

27/10/2026 14:38 — Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học về Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO vào tháng 11

27/10/2026 14:06 — Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải tập lái ở Lâm Đồng, 1 học viên tử vong

27/10/2026 13:37 — Tăng trưởng "2 con số" tại Lâm Đồng: Không còn thời gian cho sự chờ đợi

27/10/2026 13:36 — Festival Hoa Đà Lạt 2026: Khi mỗi người dân là một đại sứ

27/10/2026 11:05 — Lâm Đồng thúc đẩy kết nối vùng, mở rộng thị trường qua thương mại điện tử

27/10/2026 10:20 — Chấn chỉnh hoạt động nhảy múa phản cảm ở sự kiện đông người

27/10/2026 09:16 — Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bãi đỗ xe cửa ngõ Đà Lạt

27/10/2026 09:01 — Lâm Đồng tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 năm học 2027 - 2028

27/10/2026 08:33 — Đến ngày 15/11, Lâm Đồng phải xử lý xong tài sản công dôi dư

27/10/2026 08:33 — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc)

27/10/2026 07:00 — Nam Dong đặt mục tiêu thu ngân sách vượt 150% dự toán năm 2026

27/10/2026 05:00 — Điều phối nguồn vật liệu, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm

27/10/2026 04:46 — Vườn hoa Đà Lạt làm mới trải nghiệm mùa Festival

27/10/2026 04:29 — Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Điểm nhấn văn hóa của Festival Hoa Đà Lạt

Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.