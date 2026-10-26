Lâm Đồng hôm nay 26/10

Bản tin tổng hợp sau 18h00 ngày 26/10 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành trọng tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Trọng tâm là quyết tâm bứt phá tăng trưởng kinh tế - xã hội, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư và thúc đẩy giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng giao thông.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trật tự xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên khắp các địa bàn trong tỉnh.

Điểm nhanh

Chỉ đạo tăng trưởng — Lâm Đồng tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị chuyên môn dồn lực thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 khi thời gian còn lại của năm không còn nhiều.

Xử lý tài sản dôi dư — Đến ngày 15/11, Lâm Đồng phải xử lý xong tài sản công dôi dư: Lãnh đạo tỉnh đặt mốc hạn chót ngày 15/11/2026 phải giải quyết dứt điểm các cơ sở nhà đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Gỡ vướng mặt bằng — Lâm Đồng thống nhất đơn giá bồi thường, gỡ vướng mặt bằng: Thống nhất chính sách, đơn giá bồi thường kết hợp tăng cường phân cấp nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công.

Hạ tầng giao thông tĩnh — Lâm Đồng xem xét giao đơn vị chủ trì triển khai 2 dự án bãi đỗ xe: UBND tỉnh xem xét phương án giao đơn vị triển khai bãi đỗ xe tại đầu đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh) và khu vực ngã ba Đarahoa (xã Lạc Dương).

Bảo vệ môi trường — Lâm Đồng tăng cường quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa đến năm 2030: Ban hành kế hoạch giảm phát sinh rác thải nhựa và hạn chế dùng sản phẩm nhựa dùng một lần.

An toàn giao thông — Giữ an toàn giao thông nơi cửa ngõ phía Đông Lâm Đồng: Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, tốc độ và đẩy mạnh phạt nguội trên các tuyến trọng điểm.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Công tác quy hoạch và tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án lớn được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo sát sao trong ngày hôm nay.

Lâm Đồng xem xét giao đơn vị chủ trì triển khai 2 dự án bãi đỗ xe

Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện quy hoạch hồ Tuyền Lâm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.

Lâm Đồng tập trung xử lý dự án kéo dài, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Tổ Chỉ đạo 751 tăng tốc rà soát các dự án chậm trễ để đưa nguồn lực đất đai vào khai thác hiệu quả.

Hiệp Thạnh bứt phá toàn diện, tăng tốc về đích các chỉ tiêu trọng tâm: Xã Hiệp Thạnh dồn nguồn lực tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành vượt tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm năm 2026.

Thúc đẩy sản xuất phát thải thấp: Các vùng chuyên canh phát triển nông nghiệp tuần hoàn thích ứng biến đổi khí hậu nhằm hướng đến thị trường tín chỉ carbon.

Văn hóa – du lịch – xã hội

Giao lưu thơ nhạc nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng: Hoạt động giao lưu văn nghệ chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng diễn ra ấm cúng vào chiều 26/10.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm: Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại xã Quảng Sơn.

Lâm Đồng xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối đường bay với Thanh Hóa: Dự kiến hội nghị kết nối hợp tác và mở đường bay giữa hai địa phương sẽ diễn ra ngày 29/10 với khoảng 350 đại biểu.

Gần 400 đại biểu Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ quản lý, triển khai hoạt động sáng kiến: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, chuyên viên trên địa bàn tỉnh.

Hành trình mang nước sạch đến vùng khó: Chương trình hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt thiết thực cho hàng ngàn hộ dân và học sinh ở vùng khó khăn sau hạn hán.

An ninh – trật tự – pháp luật

Văn phòng Thi hành án dân sự La Gi – Lâm Đồng công bố thông tin hoạt động: Đơn vị công bố tên gọi mới và các dịch vụ pháp lý tại số 256 đường Thống Nhất, phường La Gi.

Phan Thiết triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU: Địa phương tập trung quản lý và xử lý hồ sơ đối với 62 tàu cá chưa đủ điều kiện nhằm siết chặt kỷ cương chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Mua súng đi săn, trả giá bằng án tù: Cảnh báo nghiêm khắc từ việc cơ quan tố tụng khởi tố hơn 40 vụ án hình sự liên quan tàng trữ, sử dụng súng săn trái phép.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

26/10/2026 17:05 — Giao lưu thơ nhạc nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng

26/10/2026 16:43 — Lâm Đồng tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng

26/10/2026 16:43 — Văn phòng Thi hành án dân sự La Gi – Lâm Đồng công bố thông tin hoạt động

26/10/2026 16:28 — Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm

26/10/2026 15:10 — Đến ngày 15/11, Lâm Đồng phải xử lý xong tài sản công dôi dư

26/10/2026 13:21 — Lâm Đồng thống nhất đơn giá bồi thường, gỡ vướng mặt bằng

26/10/2026 12:27 — Lâm Đồng tăng cường quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa đến năm 2030

26/10/2026 12:25 — Gần 400 đại biểu Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ quản lý, triển khai hoạt động sáng kiến

26/10/2026 11:59 — Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện quy hoạch hồ Tuyền Lâm

26/10/2026 11:15 — Lâm Đồng xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối đường bay với Thanh Hóa

26/10/2026 11:13 — Lâm Đồng tập trung xử lý dự án kéo dài, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư

26/10/2026 10:08 — Lâm Đồng xem xét giao đơn vị chủ trì triển khai 2 dự án bãi đỗ xe

26/10/2026 08:30 — Giữ an toàn giao thông nơi cửa ngõ phía Đông Lâm Đồng

26/10/2026 05:06 — Phan Thiết triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU

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