Lâm Đồng hôm nay 23/10

Bản tin tổng hợp sau 18h ngày 23/10 mang đến những diễn biến quan trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trọng tâm của ngày làm việc hôm nay là quyết tâm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Các hoạt động nổi bật trải dài từ kinh tế, cải cách hành chính đến chuẩn bị các sự kiện văn hóa lớn cuối năm ghi nhận sự nỗ lực đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh.

Điểm nhanh

Kinh tế tăng tốc — Lâm Đồng gom "từng hạt thóc" quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu toàn lực chạy đua hoàn thành mục tiêu GRDP 10%.

Giao thông kết nối — Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận các điều chỉnh quan trọng cho dự án trọng điểm.

Cứu hộ biển — Cứu thành công 4 ngư dân Mũi Né trên tàu cá bị chìm: Lực lượng chức năng phối hợp tiếp nhận an toàn 4 ngư dân tàu cá BTh 80712 TS.

An ninh sân bay — Tăng cường bảo đảm an ninh hàng không tại Liên Khương: Ký kết quy chế phối hợp mới về an ninh, an toàn và cứu nạn khẩn nguy.

An sinh xã hội — Lâm Đồng trao gần 120 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình đặc biệt khó khăn: Hội Chữ thập đỏ tỉnh đồng hành cùng người dân bon Jok Ju, xã Nâm Nung.

Tri ân lịch sử — Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng: Chuẩn bị trang trọng cho dấu mốc 50 năm gắn bó mật thiết (1976 - 2026).

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Lãnh đạo UBND tỉnh xác định mục tiêu GRDP 10% là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Toàn hệ thống chính trị bước vào đợt cao điểm 67 ngày nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng năm 2026.

Lâm Đồng 67 ngày "chạy đua" quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Lâm Đồng 67 ngày "chạy đua" quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng: Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và cơ sở.

Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Xem xét tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tiến độ dự án hạ tầng liên vùng.

Khơi nguồn cho kinh tế biên giới Lâm Đồng: Đề xuất giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế 141 km đường biên giới và các cửa khẩu.

Đa dạng cây trồng trên vùng đất khô hạn: Nhân rộng các mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực phía Đông Nam tỉnh.

Xã hội – giáo dục – y tế

Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ công và chăm lo đời sống người dân được triển khai sâu sát tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ điểm nghẽn trong y tế cơ sở và chuyển đổi số: Giám sát tại các sở ngành nhằm khắc phục hạn chế về nhân lực và trang thiết bị.

Lâm Đồng trao gần 120 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình đặc biệt khó khăn: Hoạt động nhân đạo kịp thời tiếp sức cho các hoàn cảnh khó khăn tại xã Nâm Nung.

Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng sôi nổi Ngày hội Sáng tạo trẻ: Đoàn viên thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ Ngày chuyển đổi số Quốc gia.

Lâm Đồng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin: Sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch cao điểm tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ.

An ninh – trật tự

Lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm an toàn trên các tuyến biên giới, hải đảo và các đầu mối giao thông trọng yếu.

Cứu thành công 4 ngư dân Mũi Né trên tàu cá bị chìm: Bốn ngư dân được hỗ trợ kịp thời sau tai nạn chìm tàu, sức khỏe ổn định.

Bộ đội Biên phòng Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân Lâm Đồng gặp nạn trên biển: Công tác tiếp nhận, bàn giao ngư dân được thực hiện đúng quy trình an toàn.

Tăng cường bảo đảm an ninh hàng không tại Liên Khương: Nâng cao năng lực ứng phó tình huống khẩn nguy và phòng cháy chữa cháy sân bay.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo tại xã Bảo Lâm 4: Gắn kết phong trào an ninh với công tác an sinh tại thôn Lộc Lâm 2.

Văn hóa – du lịch

Các chương trình lễ hội truyền thống cùng sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026 đang được gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra các khâu cuối cùng.

Khai trương 40 gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP tại Lễ hội Dinh Thầy Thím 2026: Xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản đặc trưng tại xã Tân Hải.

Du lịch phải trở thành động lực tăng trưởng 2 con số: Ngành du lịch nỗ lực tái cơ cấu sản phẩm nhằm gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

23/10/2026 17:04 — Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

23/10/2026 16:24 — Lâm Đồng trao gần 120 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình đặc biệt khó khăn

23/10/2026 16:14 — Bộ đội Biên phòng Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân Lâm Đồng gặp nạn trên biển

23/10/2026 15:52 — Lâm Đồng gom "từng hạt thóc" quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

23/10/2026 14:03 — Khai trương 40 gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP tại Lễ hội Dinh Thầy Thím 2026

23/10/2026 14:01 — Công an tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo tại xã Bảo Lâm 4

23/10/2026 13:55 — Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng sôi nổi Ngày hội Sáng tạo trẻ

23/10/2026 12:17 — HĐND tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ điểm nghẽn trong y tế cơ sở và chuyển đổi số

23/10/2026 12:06 — Tăng cường bảo đảm an ninh hàng không tại Liên Khương

23/10/2026 12:00 — Lâm Đồng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

23/10/2026 09:30 — Lâm Đồng 67 ngày "chạy đua" quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng

23/10/2026 09:01 — Cứu thành công 4 ngư dân Mũi Né trên tàu cá bị chìm

23/10/2026 06:52 — Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

23/10/2026 05:10 — Du lịch phải trở thành động lực tăng trưởng 2 con số

23/10/2026 05:00 — Khơi nguồn cho kinh tế biên giới Lâm Đồng

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