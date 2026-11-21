Ngày 21/11, Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động đáng chú ý: các sự kiện hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 được khai mạc, chương trình giao lưu kinh tế - văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc bắt đầu, còn thể thao tỉnh có tấm huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh hợp tác với đối tác nước ngoài, triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và rà soát địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt. Bản điểm tin phát sau 18h00 dưới đây tổng hợp các thông tin nổi bật trong ngày.

Điểm nhanh

Lễ hội — Phường Lang Biang - Đà Lạt khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt: Sáng 21/11, lễ khai mạc diễn ra tại đồi cỏ hồng Đạ Nghịt, thu hút đại biểu, người dân địa phương và du khách.

Giao lưu quốc tế — Lâm Đồng khai mạc Chương trình giao lưu kinh tế - văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2026: K-Vietnam Wellness Festa & Expo diễn ra trong năm ngày tại Đà Lạt, quy tụ doanh nghiệp, nghệ sĩ và du khách.

Môi trường — Lâm Đồng chủ động tìm địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt: Trước áp lực từ các cơ sở xử lý hiện hữu, tỉnh rà soát địa điểm xây dựng khu xử lý rác liên vùng.

Quy hoạch — Lâm Đồng đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung năm phường khu vực Đà Lạt đến năm 2050: Ngày 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ lập quy hoạch chung đô thị cho năm phường liền kề.

Bảo hiểm — BHXH Lâm Đồng đôn đốc hoàn thành thu năm 2026 và gia hạn thẻ BHYT năm 2027: Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Công văn số 3067/BHXH-QLT về việc đôn đốc đóng các loại bảo hiểm năm 2026 và gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2027.

Thể thao — Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao Lâm Đồng: Vận động viên Đỗ Đình Quốc giành huy chương Vàng nội dung đối kháng hạng cân 55 - 60 kg môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lâm Đồng chủ động tìm địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế - đầu tư - hợp tác

Lâm Đồng tăng cường hợp tác với Tập đoàn Südwolle (Đức): Chiều 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Südwolle về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương và định hướng hợp tác sắp tới.

Lâm Đồng muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc): Tại buổi làm việc ngày 20/11 với đoàn do Phó Thống đốc hành chính Hwang Myeong-seok dẫn đầu, hai bên trao đổi về nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và du lịch.

Lâm Đồng thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm cho thanh niên: UBND tỉnh ban hành Công văn số 20212, chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Định vị lại cà phê Robusta từ gốc: Biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu đặt ngành cà phê Lâm Đồng trước áp lực chuyển đổi, bắt đầu từ giống thích ứng khí hậu, canh tác dựa trên dữ liệu và liên kết từ nông hộ đến doanh nghiệp.

Đặc sản Đà Lạt giữ ổn định giá, sẵn sàng đón khách Festival Hoa năm 2026: Nhiều cơ sở kinh doanh đặc sản cam kết không tăng giá trong mùa lễ hội.

Xã hội - giáo dục - an sinh

Gần 2.000 học sinh tham gia Workshop “Không một mình”: Sự kiện do Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường THPT Trần Phú, có sự tham gia của các KOL và thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng.

3 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội không phụ thuộc địa giới hành chính: Từ ngày 12/11/2026, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể thực hiện 3 thủ tục này trên toàn quốc.

Văn hóa - giải trí

Thí sinh háo hức tỏa sáng tại vòng bán kết Liên hoan Hát truyền hình Lâm Đồng: Việc vào bán kết Liên hoan Hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2026 mang đến cho thí sinh niềm vui, niềm tự hào và thêm động lực theo đuổi đam mê ca hát.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

21/11/2026 16:46 — Thí sinh háo hức tỏa sáng tại vòng bán kết Liên hoan Hát truyền hình Lâm Đồng

21/11/2026 16:16 — Lâm Đồng thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm cho thanh niên

21/11/2026 15:12 — Phường Lang Biang - Đà Lạt khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

21/11/2026 14:56 — BHXH Lâm Đồng đôn đốc hoàn thành thu năm 2026 và gia hạn thẻ BHYT năm 2027

21/11/2026 13:52 — Lâm Đồng tăng cường hợp tác với Tập đoàn Südwolle (Đức)

21/11/2026 12:57 — Lâm Đồng khai mạc Chương trình giao lưu kinh tế - văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2026

21/11/2026 12:52 — Lâm Đồng chủ động tìm địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt

21/11/2026 11:06 — Gần 2.000 học sinh tham gia Workshop “Không một mình”

21/11/2026 09:29 — Lâm Đồng muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc)

21/11/2026 09:01 — 3 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội không phụ thuộc địa giới hành chính

21/11/2026 08:03 — Đặc sản Đà Lạt giữ ổn định giá, sẵn sàng đón khách Festival Hoa năm 2026

21/11/2026 07:20 — Lâm Đồng đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung năm phường khu vực Đà Lạt đến năm 2050

21/11/2026 07:02 — Định vị lại cà phê Robusta từ gốc

21/11/2026 05:00 — Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao Lâm Đồng

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