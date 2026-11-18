Chiều tối 18/11/2026, Lâm Đồng ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý: tỉnh đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế 95,5% trong năm 2026, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến khai mạc vào ngày 12/12 và Sở Y tế ban hành thông báo khẩn về một lô nước muối sinh lý không đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh làm việc về tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, các địa phương tiếp tục tổ chức hoạt động hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dưới đây là tổng hợp các tin chính trong ngày.

Điểm nhanh

Y tế – bảo hiểm — Lâm Đồng quyết tâm đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95,5% trong năm 2026: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng về kết quả 10 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Văn hóa – du lịch — Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ khai mạc ngày 12/12: sự kiện dự kiến khai mạc ngày 12/12/2026, sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch.

Kinh tế — Lâm Đồng tập trung nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm: lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc đánh giá tình hình kinh tế tháng 10, 10 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

Chuyển đổi số — Lâm Đồng lấy hiệu quả thực chất làm thước đo triển khai Nghị quyết số 57: Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị thuộc các khối trong Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Y tế – an toàn sản phẩm — Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng: Sở Y tế Lâm Đồng ban hành thông báo khẩn về việc thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm chai 550 ml theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

Quản lý đầu tư – tài sản công — Lâm Đồng đẩy nhanh xử lý dự án chậm tiến độ và nhà, đất dôi dư: Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp thứ 9 đánh giá kết quả rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Giáo dục – thanh niên — Lâm Đồng tuyên dương 158 giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu: Ban Chấp hành Đoàn tỉnh tổ chức lễ tuyên dương các danh hiệu năm học 2025 - 2026.

Di sản — Nghề làm nước mắm Phan Thiết được đưa vào Danh mục di sản quốc gia: nghề truyền thống này được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 3117/QĐ-BVHTTDL ngày 16/11/2026, với khu vực di sản gồm các phường Phú Thủy, Mũi Né và Phan Thiết.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – tài sản công

Lâm Đồng nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP: với 853 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận, tỉnh tập trung hỗ trợ sản xuất, củng cố thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khai thác hiệu quả nguồn lực nhà, đất công dôi dư: sau sắp xếp bộ máy hành chính, Lâm Đồng có 1.262 cơ sở nhà, đất dôi dư và nhiều trụ sở cũ đã được khai thác trở lại.

Xã hội – giáo dục

Lâm Đồng đa dạng hoạt động trải nghiệm, tri ân thầy cô dịp 20/11: các trường học trong tỉnh tổ chức nhiều sân chơi hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lâm Đồng chung tay phòng ngừa bạo lực học đường: chương trình tuyên truyền pháp luật tại các trường giúp học sinh nhận diện nguy cơ và biết cách tự bảo vệ.

Quốc phòng – an ninh

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại xã biên giới Quảng Trực: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã để đánh giá kết quả phối hợp.

Văn hóa – du lịch

Lâm Đồng đề xuất đăng cai Vietnam Travel Day 2027: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng trình UBND tỉnh đề xuất tổ chức sự kiện tại Đà Lạt với chủ đề “Kết nối điểm đến – Nâng tầm giá trị”.

Chính trị – xây dựng hệ thống

Lâm Đồng xây dựng đề án Thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa: Tổ nghiên cứu, xây dựng đề án của Tỉnh ủy họp lấy ý kiến, thống nhất nội dung đề án.

Lâm Đồng xây dựng đề án Thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

18/11/2026 18:00 — Lâm Đồng quyết tâm đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95,5% trong năm 2026

18/11/2026 17:35 — Lâm Đồng lấy hiệu quả thực chất làm thước đo triển khai Nghị quyết số 57

18/11/2026 17:33 — Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng

18/11/2026 17:32 — Lâm Đồng tuyên dương 158 giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu

18/11/2026 17:22 — Lâm Đồng tập trung nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm

18/11/2026 17:02 — Lâm Đồng đa dạng hoạt động trải nghiệm, tri ân thầy cô dịp 20/11

18/11/2026 14:42 — Lâm Đồng chung tay phòng ngừa bạo lực học đường

18/11/2026 14:39 — Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại xã biên giới Quảng Trực

18/11/2026 12:53 — Lâm Đồng xây dựng đề án Thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

18/11/2026 12:32 — Lâm Đồng nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

18/11/2026 11:57 — Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ khai mạc ngày 12/12

18/11/2026 11:19 — Nghề làm nước mắm Phan Thiết được đưa vào Danh mục di sản quốc gia

18/11/2026 10:52 — Lâm Đồng đẩy nhanh xử lý dự án chậm tiến độ và nhà, đất dôi dư

18/11/2026 07:11 — Lâm Đồng đề xuất đăng cai Vietnam Travel Day 2027

18/11/2026 05:00 — Khai thác hiệu quả nguồn lực nhà, đất công dôi dư

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