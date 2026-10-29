Lâm Đồng: Hội đàm quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng chào đón đoàn Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia dự hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định, thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri đã triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản hội đàm đã ký. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn tuyến biên giới giữa hai tỉnh.

Quang cảnh hội đàm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Bên cạnh đó, hai bên duy trì các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết truyền thống của mỗi nước; tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác. Những hoạt động này góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới theo các hiệp định, hiệp ước và thỏa thuận về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết. Đồng thời, tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, mua bán người, ma túy, mua bán và vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, khai thác tài nguyên trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia dự hội đàm.

Hai bên cũng đề nghị tiếp tục duy trì các hoạt động hội đàm, gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu nhân các dịp lễ, Tết truyền thống nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri ký kết Biên bản hội đàm.

Đối với trường hợp công dân Việt Nam vi phạm trên địa bàn tỉnh Mondulkiri chưa đến mức phải xử lý theo pháp luật Campuchia, hai bên đề xuất phối hợp trao trả qua cửa khẩu để phía Việt Nam tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm, khẳng định quyết tâm tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển.

Đặc biệt, hai bên thống nhất quan tâm tham mưu cấp trên và chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tạo điều kiện để nhân dân hai nước giao lưu, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới.