Lâm Đồng hoàn thiện thể chế, đồng bộ chính sách sau sáp nhập

Rà soát, xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước sắp xếp đơn vị hành chính là nhiệm vụ được HĐND tỉnh Lâm Đồng thường xuyên đôn đốc

Từ phân loại văn bản đến xử lý dứt điểm

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận trước sắp xếp ban hành.

Theo Nghị quyết 53/NQ-HĐND, có 47 nghị quyết cũ được bãi bỏ. Trong đó, lĩnh vực tài chính chiếm nhiều nhất với 24 nghị quyết. Các lĩnh vực khác gồm: nông nghiệp và môi trường với 9 nghị quyết, xây dựng 4 nghị quyết, khoa học và công nghệ 4 nghị quyết, an ninh trật tự 3 nghị quyết, dân tộc và tôn giáo 2 nghị quyết, văn hóa, thể thao và du lịch 1 nghị quyết.

Theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, phần lớn các nghị quyết được đề xuất bãi bỏ đã hết thời gian thực hiện, không còn đối tượng áp dụng hoặc có nội dung chính sách được thay thế, điều chỉnh bằng quy định mới. Việc xử lý các văn bản này cơ bản không làm phát sinh khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước.

Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thống nhất bãi bỏ nhiều nghị quyết không còn phù hợp. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 225/2023/NQ-HĐND ngày 27/10/2023 của HĐND tỉnh Lâm Đồng (trước sắp xếp). Nghị quyết số 225 quy định quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák, văn bản này không còn đối tượng áp dụng. Việc bãi bỏ góp phần làm gọn hệ thống văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ trong thực thi pháp luật, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp là một phần trong quá trình rà soát tổng thể. Trọng tâm hiện nay là tiếp tục xử lý những quy định được ban hành trước sắp xếp, bảo đảm hệ thống chính sách phù hợp với phạm vi quản lý và yêu cầu phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Lâm Đồng, các ban của HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết bãi bỏ, thay thế các nghị quyết không còn phù hợp

Chủ động rà soát, hướng tới thống nhất chính sách

Sau khi sắp xếp 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh mới phải xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được hình thành qua nhiều giai đoạn, với những cơ chế, chính sách và định mức khác nhau. Trong khi đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ ngày 1/7/2025 đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy định để phù hợp với tổ chức bộ máy và thực tiễn quản lý mới.

Ngay sau sáp nhập, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 về việc cho áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 3 tỉnh trước sắp xếp ban hành. Nghị quyết phân định cụ thể phạm vi áp dụng của các nghị quyết theo địa bàn, đồng thời xác định danh mục 87 văn bản bị bãi bỏ.

Bốn phụ lục về các nghị quyết tiếp tục áp dụng liệt kê tổng cộng 237 lượt nghị quyết theo từng phạm vi địa lý. Trong đó, 39 nghị quyết áp dụng trên phạm vi tỉnh Lâm Đồng mới, 61 nghị quyết áp dụng tại địa bàn Lâm Đồng cũ, 87 nghị quyết tại địa bàn Bình Thuận cũ và 50 nghị quyết tại địa bàn Đắk Nông cũ. Đây là các danh mục theo phạm vi áp dụng riêng, không đồng nghĩa toàn bộ nghị quyết được áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh mới.

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Cách làm này tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn chuyển tiếp, giúp các cơ quan tiếp tục thực hiện những quy định còn hiệu lực trong khi rà soát, xây dựng chính sách thay thế. HĐND tỉnh đồng thời giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới đối với những quy định không còn phù hợp.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung, việc cho phép tiếp tục áp dụng các văn bản của địa phương trước sáp nhập nhằm tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình chuyển tiếp. Tuy nhiên, không gian phát triển mới cũng đòi hỏi tỉnh phải xây dựng các quy định phù hợp hơn, bảo đảm công bằng và thống nhất trong thực hiện chính sách.

HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh rà soát, xây dựng các nghị quyết mới để từng bước thay thế văn bản của 3 tỉnh trước đây. Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, đến hết 9 tháng năm 2026, tỉnh đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành trong năm 2026, tại kỳ họp thường lệ cuối năm, sớm khoảng 2 tháng so với thời hạn Trung ương yêu cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Theo kế hoạch của HĐND tỉnh, toàn bộ nghị quyết của HĐND các tỉnh trước sắp xếp ban hành sẽ được bãi bỏ, thay thế bằng nghị quyết của HĐND tỉnh Lâm Đồng mới trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, sớm hơn thời hạn Trung ương cho phép. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung