Lâm Đồng hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật nước sạch sinh hoạt

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kế hoạch kéo dài từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 với kinh phí hơn 129 triệu đồng từ ngân sách nhà nước, nhằm thống nhất công tác quản lý chất lượng nước sau sáp nhập địa giới hành chính.

Trước đó, UBND tỉnh thành lập Tổ soạn thảo gồm 19 thành viên do ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng, đảm nhận nhiệm vụ biên soạn dự thảo, đánh giá tác động và tổ chức tham vấn rộng rãi.

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Quan điểm của Sở Y tế là lựa chọn các thông số có căn cứ khoa học, có bằng chứng thực tế hoặc nguy cơ đặc thù, bảo đảm bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời phù hợp với khả năng xét nghiệm và nguồn lực thực hiện. Đối với các chỉ tiêu chưa đưa vào kiểm soát thường xuyên, cơ quan chuyên môn vẫn giám sát chặt chẽ và kịp thời bổ sung khi phát hiện nguy cơ bất thường.

Chuyên gia góp ý về các quy chuẩn kỹ thuật nước sạch sinh hoạt tại Lâm Đồng

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát kỹ căn cứ pháp lý và số liệu chuyên môn. Việc hoàn thiện quy chuẩn không chỉ đáp ứng quy định của pháp luật mà còn tạo công cụ quản lý chất lượng nước hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân toàn tỉnh.