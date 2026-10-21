Lâm Đồng hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030

Quang cảnh cuộc họp

Đề án hướng đến hình thành các sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm mang bản sắc riêng của không gian cao nguyên, duyên hải và đại ngàn; góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Giai đoạn đến hết năm 2027, tỉnh phấn đấu lựa chọn, đưa vào vận hành thí điểm 5 mô hình tại các khu vực ưu tiên trên cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, an ninh, an toàn và môi trường.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Lan Ngọc trao đổi tại cuộc họp

Quá trình xây dựng đề án, các đơn vị đã triển khai khảo sát tại 5 khu vực dự kiến thí điểm gồm: Đà Lạt, Bảo Lộc, Bắc Gia Nghĩa, Phan Thiết và Mũi Né; tổ chức học tập kinh nghiệm, tham vấn chuyên gia và lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương. Đến ngày 20/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 39 văn bản, phiếu góp ý.

TS. Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (đơn vị tư vấn) trao đổi các nội dung của đề án

Các ý kiến góp ý tập trung vào việc hoàn thiện mô hình theo hướng phù hợp thực tế từng địa bàn. Việc lựa chọn địa điểm và kéo dài thời gian hoạt động cần căn cứ điều kiện hạ tầng, quy định pháp luật và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Cao Thị Thanh phát biểu tại cuộc họp

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ nguồn vốn, phân định trách nhiệm quản lý, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư và ưu tiên chỉnh trang, khai thác hiệu quả không gian hiện có trước khi xem xét mở rộng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh việc phát triển kinh tế ban đêm phải có trọng tâm, góp phần phát huy lợi thế về văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Cùng với phát triển sản phẩm, dịch vụ, cần chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, quan tâm đời sống, quyền lợi của người dân tại khu vực triển khai.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Trong đó, cần làm rõ phạm vi, ranh giới, lộ trình triển khai, cơ chế quản lý, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và phương án huy động nguồn lực thực hiện.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh xem xét, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo, hướng đến phát triển kinh tế ban đêm hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao sức hấp dẫn du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.