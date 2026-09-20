Lâm Đồng hoàn thiện đề án Phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự thảo đề án được nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa. Mục tiêu là đánh giá tiềm năng, thực trạng và nguồn lực, qua đó xác định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Dự thảo đề cương nghiên cứu 10 ngành công nghiệp văn hóa gồm: điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình và phát thanh; xuất bản.

Lãnh đạo sở, ngành tham dự buổi làm việc

Trên cơ sở đánh giá năng lực tạo giá trị gia tăng, tỉnh định hướng lựa chọn các lĩnh vực có lợi thế để tập trung phát triển theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030,tỉnh chú trọng du lịch văn hóa và nghệ thuật biểu diễn; đồng thời nghiên cứu mở rộng sang thời trang, vui chơi giải trí, phần mềm và trò chơi giải trí.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đề án cũng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản, bản sắc văn hóa và con người Lâm Đồng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và huy động tối đa các nguồn lực xã hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tập trung thảo luận về đánh giá thực trạng, lợi thế cạnh tranh; cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư và quy hoạch không gian; xác định không gian, địa điểm phát triển gắn liền với không gian mở rộng mới của tỉnh; đồng thời thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng nhằm hình thành các chuỗi giá trị, sản phẩm văn hóa gắn với du lịch và kinh tế địa phương.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phạm Thị Minh Hiền tham gia đóng góp ý kiến cho đề án

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề cương đề án theo hướng sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đề án cần làm nổi bật tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh; lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải. Đồng thời, các nhiệm vụ và giải pháp đề xuất phải gắn liền với nguồn lực thực tế, khả năng hình thành thị trường, sản phẩm và giải quyết việc làm cho người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng lưu ý việc hình thành hệ sinh thái liên kết giữa văn hóa với du lịch, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.