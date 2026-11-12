Lâm Đồng hoàn thành xử lý 983 cơ sở nhà, đất dôi dư

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Ngày 12/11, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp của Tổ chỉ đạo 751 tỉnh nghe báo cáo tình hình rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy chính quyền trên địa bàn.

Toàn tỉnh hiện có 1.262 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Trong đó, 1.092 cơ sở thuộc phạm vi tỉnh quản lý, xử lý và 170 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Phạm Văn Bảy báo cáo về tình hình xử lý nhà, đất dôi dư trên địa bàn

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý 983 cơ sở gồm: 806 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng, quản lý và 177 cơ sở đã hoàn thành cho thuê. Đối với các cơ sở nhà, đất cho thuê, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh đã ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân trúng quyền thuê tại 62 cơ sở với tổng số tiền thu được hơn 16,3 tỉ đồng; UBND các xã, phường, đặc khu hoàn thành cho thuê 115 cơ sở với tổng số tiền thu được hơn với 9,8 tỉ đồng.

Các đơn vị cũng đang tiếp tục hoàn thiện phương án để đưa tài sản nhà, đất dôi dư sau sắp xếp vào khai thác. Việc xử lý một số cơ sở do Trung ương chuyển giao còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục và thống nhất bàn giao, tiếp nhận. Tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Đồng chí Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tới, các sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà, đất dôi dư. Đối với tài sản đã đủ điều kiện, các đơn vị tập trung đẩy nhanh thủ tục đấu giá, cho thuê, ký hợp đồng và bàn giao; rà soát nguyên nhân, đề xuất giải pháp cho từng cơ sở chưa có người thuê.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đánh giá công tác xử lý nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tốt. Các đơn vị liên quan, xã, phường, đặc khu đã linh hoạt trong xử lý tài sản công, chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư để bố trí thiết chế văn hóa, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đối với những vướng mắc trong bàn giao tài sản, đồng chí Võ Ngọc Hiệp đề nghị thống nhất quan điểm xử lý, thực hiện tiếp nhận theo nguyên trạng các cơ sở nhà, đất của cơ quan Trung ương bàn giao về tỉnh. Với những cơ sở nhà, đất còn lại, các cơ quan, đơn vị phải tập trung xử lý trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong rà soát, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện phương án xử lý các cơ sở còn lại, sớm đưa tài sản vào sử dụng, tránh bỏ trống, xuống cấp, lãng phí.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương các sở, ngành, địa phương trong xử lý tài sản công dôi dư

Các địa phương, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án xử lý triệt để đối với từng cơ sở, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và quy hoạch của địa phương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Đối với những cơ sở đã có phương án, giá và thông báo đấu giá hoặc cho thuê nhưng chưa có người tham gia, cần thống kê rõ và báo cáo theo quy định. Trong thời gian chờ đấu giá, cho thuê, các đơn vị rà soát những cơ sở có thể giao địa phương tạm sử dụng, gắn với trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản. Với các cơ sở mới tiếp nhận hoặc chưa được phê duyệt phương án xử lý, các đơn vị, địa phương liên quan cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11.

Quang cảnh cuộc họp

Về nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị các đơn vị liên quan tiếp nhận theo nguyên trạng, lập biên bản bàn giao chi tiết, cụ thể để thuận lợi cho công tác xử lý tài sản sau này. Các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xây dựng phương án quản lý, khai thác phù hợp, không để việc bàn giao, tiếp nhận kéo dài.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tài chính tăng cường đôn đốc, phối hợp tháo gỡ vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể. Các đơn vị được giao quản lý phải bảo đảm tài sản được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.