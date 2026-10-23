Lâm Đồng hoàn thành sớm giai đoạn 1 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Lâm Đồng tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập và thu thập thông tin; quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ chưa xác định đầy đủ thông tin, trong đó có 17 hài cốt được tìm thấy trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 13.228 mộ. Qua khảo sát, có 4.776 mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Để triển khai nhiệm vụ, tỉnh thành lập các tổ công tác, huy động lực lượng quân đội, công an và chính quyền cơ sở phối hợp thực hiện; bảo đảm nhân lực, phương tiện, điều kiện kỹ thuật và an toàn trong quá trình lấy mẫu.

Quang cảnh hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí nhấn mạnh, Lâm Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ sớm 3 tháng, là địa phương đầu tiên trong 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch.

Tham luận tại hội nghị cho thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và việc phát huy nguồn tin từ nhân dân có ý nghĩa quan trọng. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, nhiệm vụ lấy mẫu được hoàn thành trong 21 ngày, sớm hơn 39 ngày so với quy định. Đối với Đội K75, thông tin do người dân cung cấp đã giúp đơn vị xác định lại vị trí tìm kiếm, thực hiện thành công các cuộc quy tập.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát địa bàn, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu và kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội để xác định khu vực trọng điểm tìm kiếm. Đồng thời, phối hợp tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, bảo đảm đầy đủ chính sách đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.